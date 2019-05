Se arma trifulca en plena calle por culpa de Chiquis Rivera (VIDEO)

View this post on Instagram

LEAN BIEN NO ESTOY HABLANDO MAL DE CHIQUIS !!… Zafarrancho que se armó ,dentro y afuera del evento …, de la presentación del perfume de #ChiquisRivera …, pues la prensa llegó puntual les dieron las pulseras de acceso .., nunca dijeron ni dieron instrucciones ni dijeron no prensa … , de un derrapente los mandan sacar del @rumbaroomlive .., a empujones Es una tristeza que se porten así con la prensa …, primero invitan …. ala gente después los corren …, si no querían prensa pues hubieran dicho ,en las historias que compartieron NO PRENSA !! Pero dejaron que fueran para armar controversia ? Y dicen que supuestamente …, es por q ese evento es parte de su reality show , y ya estando en la calle ,igual los empujaron tanto así que un camarógrafo de Telemundo se cayó de cara …., y los corrieron de la misma calle MUY MAL !!! P.D .. EL ASISTENTE DIJO QUE SI ERAN BIENVENIDOS ,TAMBIÉN DIJO LA DUEÑA DEL LUGAR LO MISMO Y DIJERON QUE CHIQUIS LES PLATICARÍA DE SU PERFUME ! Y al final salieron corrido 🤦🏻‍♀️