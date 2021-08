“Yo pensé que me iba al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa, ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no fue así, que ahí empezó esta historia que acaba de terminar. El virus atacó directamente mis pulmones, los dañó muchísimo y entonces ya no podía respirar”, expresó Toño Mauri para el programa Despierta América luego de haber sido dado de alta.

De visita en México

Algo que causó mucha alegría en los seres queridos y personas cercanas a Toño Mauri fue su visita a México el pasado mes de mayo, donde estuvo acompañado por su hijo, Antonio Mauri: “Llegando a México, gracias a Dios”, posteó en esta ocasión.

Pero no todo han sido mensajes de aliento para el actor mexicano, pues una internauta así se expresó de él: “Ahora entiendo por qué no moriste, Toño! Tienes que pagar en vida las tranzas que has hecho con tu cuñado! Qué vergüenza! Tanto hablas de Dios y pagaste los pulmones que no eran para ti con dinero sucio!”.