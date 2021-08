El Charro engaña esposa Mayrita: El cantante explica como fue que le ha estado mintiendo a la Mayrita

Pero el charro se encargó de explicar bien sus comentarios y en el mismo video, donde menciona que si en verdad ha estado engañando y mintiéndole a su esposa Mayra Torres, cuando ella le pregunta si la ve más gordita, a lo que él sin saber que decir responde siempre que no cuando si es verdad

“La he estado engañando y no como ustedes piensan, más bien cada vez que ella me pregunta ‘Erik ¿me ves más llenita?, yo le digo no mi amor. ¿Crees que subí de peso?, yo le digo no mi amor’, cuando en realidad he visto que si ha subido de peso”, dijo el cantante aclarando la situación.