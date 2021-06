Fue a través de la cuenta de Instagram del Charro y la Mayrita, en donde compartieron un video donde la pareja del cantante hispano, se mostró para presumir su cambio de look, que es un nuevo corte de cabello, en donde le hace competencia a Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández.

La Mayrita nuevo look Kenia Ontiveros. La influencer Mayra Torres, integrante del Charro y la Mayrita, cautiva a sus seguidores con un increíble cambio de look, que ha dejado con la boca abierta a todos, incluyendo a su esposo, el Charro, Erik Roberto , quien presumió a su pareja mencionando cuanto tiempo llevan de casados.

La Mayrita nuevo look : Enamora a su esposo

“Me encantó el nuevo look de la Mayris me encanta que me sorprenda así”, fueron las palabras que escribió el cantante hispano que ofendió alguna vez a los mexicanos, llamándolos pueblos pulgosos, quien quedó con la boca abierta con el nuevo corte que se realizó su esposa.

Durante la grabación, Erik Roberto presumió los años que tiene casado con su pareja Mayra Torres, el cual coloca sobre las imágenes: “Ya casi cumplo 13 años de estar casado con esta belleza”, esto mientras la Mayrita se encontraba modelando ante la cámara su nuevo look.