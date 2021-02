“Le pedí a mi esposa que me llevara al hospital porque no me sentía bien, la temperatura era muy alta y yo sentía que algo no estaba bien. El Dr Juan Rivera me ayudó a la entrada del hospital a estar en contacto con los doctores, pero yo pensé que esa noche iba a salir, iba a regresar a mi casa con mi familia y no fue así, ahí empezó todo”.

“Le pedí a Dios que no me soltara”: Toño Mauri

A pesar del gran esfuerzo que hacía para hablar, Toño Mauri no quiso desaprovechar la ocasión para decir que su recuperación fue gracias a Dios.

“La ciencia y la medicina hacen su parte, pero esto que les digo, quiero decirles que es Dios, me encomendé a él, le pedí que no me soltara y me tomara de la mano. Me acompañó todo el tiempo, esto me dio paz, me dio mucha tranquilidad y hoy mueve mi vida porque pude lograr lo que más quería, que era ver a mis hijos, era ver a Carla y estar con ellos hoy aquí, juntos, dándole gracias a la vida, dándole gracias a Dios”, dijo envuelto en lágrimas.

Casi para concluir, el actor mexicano, de 56 años de edad, confesó que nunca perdió la esperanza: “Hay que tener ganas de estar vivos y pensar en nuestras familias, en los seres que más queremos porque son los que más sufren. Nosotros nos dormimos, pero ellos se quedan y son los que sufren”.

