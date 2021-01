Poco más de tres semanas después de recibir la vacuna contra el coronavirus, Dr Juan Rivera recibe la segunda dosis

El cardiólogo comparte su experiencia con sus seguidores

En la primera vacuna, días después, confesó sentir “un poquito de inflamación” y no tener mucha energía para hacer ejercicio

Poco más de tres semanas después de haber recibido la vacuna contra el coronavirus, Dr Juan Rivera recibe la segunda dosis y comparte su experiencia

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, que hasta el momento tiene más de 10 mil reproducciones, el reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión compartió el momento desde que llegó al hospital hasta que fue vacunado.

“La segunda dosis, por lo que he podido escuchar, puede ser que te dé un poquito de más síntomas, un poquito más de efectos secundarios, poco de cansancio, un poquito quizás de escalofríos”.

Dr Juan Rivera recordó que cuando recibió la vacuna contra el coronavirus sintió cansancio por espacio de tres días, pero después se le quitó y ” a ver cómo le va esta vez”.

Antes de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, el corresponsal médico de Univisión aseguró que sigue siendo “extremadamente importante” ponerse la vacuna.

“El riesgo de la vacuna jamás va a ser el riesgo de, por ejemplo, tener coronavirus”, expresó.

Dolor, uno de los efectos secundarios

Un poco nervioso, el médico dijo que prefiere recibir la vacuna en el brazo derecho, a diferencia de la ocasión anterior: “La última vez me la puse en el brazo izquierdo y ahora me la van a poner en el brazo derecho. Hay gente que uno de los efectos secundarios que tiene es dolor en el brazo y yo no lo sentí tanto”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ