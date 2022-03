Toni y Evelyn pasan un romántico fin de semana, ¡casi como una luna de miel!

Timbo Domínguez, ex de Evelyn Beltrán hace seria acusaciones sobre su ruptura amorosa

Toni responde de esta forma a las declaraciones del ex de su novia

Toni Costa California Evelyn: En medio de las controversiales palabras que mencionó el ex de Evelyn Beltrán diciendo que fue lo que los llevó a terminar su relación, parece ser que a la ex reina de belleza no me importó en lo absoluto, pues ella se encontraba disfrutando de unas románticas vacaciones a lado del bailarín español, Toni costa.

Toni y Evelyn no han confirmado la relación, pero es bastante evidente que la parejita se encuentra más enamorada que nunca, y con respecto a las declaraciones de Timbo Domínguez, el ex de Evelyn, Toni compartió un mensaje por medio de las historias de Instagram que le dio un golpe bajo al ex de su novia.

Pasan un romántico fin de semana

Pudimos ver por medio de las historias de ambos, que el ex esposo de Adamari López y Evelyn Beltrán, disfrutaron los ambientes de California, pues el bailarín estaba cumpliendo con un compromiso de trabajo como instructor de zumba en sus clases multitudinarias, y Beltrán estuvo ahí para acompañarlo.

Y es que la modelo mexicana subió una historia dejando en claro que aparte de estar enamorada de Toni, está orgullosa de sus logros. “Que bonito es ver como la gente te ama @toni”, escribió Beltrán en su cuenta de Instagram. En la foto aparece su novio impartiendo sus clases de baile. Finalmente la modelo compartió otra fotografía con dos bebidas y escribió: “Salud por un fin de semana increíble”, dejando en claro que la pasó muy bien acompañada de su novio bailarín. ¡Qué románticos!