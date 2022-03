Evelyn Beltrán responde ante las declaraciones hechas por su ex pareja

¿Hubo una traición por parte de Evelyn Beltrán?

Timbo, ex de Evelyn, habla sobre Toni Costa Evelyn Beltrán ex esposo: La ex reina de belleza mexicana, Evelyn Beltrán, se encuentra en boca de todos, incluso de los fanáticos de Toni Costa, pues hace unos días el ex esposo de la modelo reveló los verdaderos motivos que los llevaron a terminar su larga relación de ocho años, y es que nadie se esperaba su respuesta… Beltrán mantiene una relación actualmente con el bailarín español Toni Costa, quien es el ex esposo de la conductora boricua Adamari López. Toni y Evelyn hicieron pública la noticia de que son pareja en el cumpleaños de la modelo, y aunque ya corrían sospechas, la pareja no se había pronunciado al respecto. Evelyn no se quedó callada y se pronunció ante las palabras de su ex pareja. El ex de Evelyn habla de su relación Como parte de una exclusiva para ‘People en Español’, el fisicoculturista y ex de Evelyn Beltrán Timbo Domínguez, habló acerca de como ha afrontado la ruptura con ésta última. Cabe resaltar que ambos comparten un hijo de nombre Timothy el cual tiene 5 años. El entrenador dijo que se ven muy poco, y que realmente es más por el bien de su hijo. “nos vemos muy poco y tratamos de mantener nuestra comunicación solo sobre nuestro hijo. Así que es bueno de esa manera”, dijo Timbo para la exclusiva de People en Español.

Evelyn Beltrán ex esposo: ¿Hubo una traición? De acuerdo con la entrevista, se le cuestionó al entrenador cuanto tiempo lleva soltero desde que terminó la relación con Evelyn, y éste respondió que 7 meses, también dijo que estuvieron juntos por 8 años, pero lo que más furor causó es que reveló que fue lo que los llevó a terminar… “Hice todo lo que pude para mantener unida a mi familia y mi relación, ya que la familia es muy importante para mí. La única razón que podía darme [ella] era que ya no era feliz. No fue hasta octubre que me enteré de la infidelidad”, dijo Timbo Domínguez para People en Español.

Evelyn Beltrán ex esposo: No tiene prisa de darle vuelta a la página Timbo Domínguez comentó que no tiene prisa de tener otra relación, pues cree que es más necesario enfocarse en su hijo y en el futuro de éste, además de que tiene proyectos a futuro que quiere completar antes de tener una relación con alguien nuevo. Después de esta relación de ocho años, no tengo prisa por saltar a otra. Este es un momento para enfocarme en mi hijo y su futuro. Y seguir trabajando en mí. Sé que cuando sea el momento adecuado, llegará la persona adecuada. Dijo el fisicoculturista a People en Español.

Comparten ambos tiempo con su hijo El entrenador finalmente comentó que mantiene una relación distante con su ex pareja y que si conviven es solamente para el bien de su hijo, además de que declaró: “Vive con ella la mitad de la semana y conmigo la otra mitad. Pasa la mitad de su tiempo con ella y la otra mitad conmigo. Aunque a veces más conmigo, ya que ella está “ocupada”, y yo siempre estoy disponible para él”. Agregó que no puede comentar nada sobre el nuevo novio de su ex pareja, Toni Costa, pues no sabe nada de el y no han interactuado. Con respecto a las declaraciones hechas por el modelo, la ex novia de éste se pronunció ante esta situación y las acusaciones que hizo Timbo.

Evelyn Beltrán ex esposo: Así se defendió Evelyn de las declaraciones de su ex Evelyn en sí, no dio declaraciones sobre lo que dijo su ex pareja y las fuertes acusaciones de infidelidad, si no que compartió mediante su cuenta de Instagram una frase que dice lo siguiente: “Cuando encuentres algo que te haga feliz, no te preocupes por lo que diga la gente. Bastante difícil es encontrarlo”. Beltrán compartió además unas palabras de amor mediante un texto que dice: “¿Qué somos? Dos almas que se encontraron después de millones de años, el latido más fuerte del amor, aquello que no se cuenta, se vive, somos un instante que nos alegra la vida, la sonrisa que se lleva en la mirada, somos una poesía escrita en el viento, la melodía silente que solo nuestros corazones escuchan…”.

Evelyn Beltrán ex esposo: Comparte sus mejores momentos junto a Toni Parece ser que la ex reina de belleza de México se encuentra más enamorada que nunca, pues compartió momentos junto a su actual pareja Toni Costa, disfrutando de unas agradables vacaciones, además terminó su mensaje pronunciando su amor. “La caricia invisible de la felicidad, dos locos con camisas de fuerza en cada abrazo, el beso que nadie entenderá, un suspiro que inquieta los días, que calma la noche, somos intensos como el sol, brillantes como la luna, somos la historia que hará eco en la eternidad”, escribió en Instagram.

Aparecieron fotos de Evelyn junto a su Timbo, su ex Hace unos cuantos días, comenzaron a circular imágenes de Evelyn junto a su ex. Según la revista citada aún puede apreciarse el feliz aniversario de la expareja luego de que pasaron ocho años unidos por lo que en la pie de foto que data del 17 de diciembre del 2020 se puede leer “¡Hasta el infinito!”, pero esa eternidad que se pronuncia en la fotografía sí tuvo fin. La última imagen de la ex pareja que aún aparece dentro de la cuenta oficial de Timbo Domínguez, tiene fecha del 14 de agosto del 2021, es una bella fotografía a blanco y negro desde el icónico puente de Brooklyn en Nueva York en la que ambos posan abrazados, aquí se puede leer que “El amor es el alimento de la vida”.