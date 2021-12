Cabe recordar que fue hace 6 meses que la expareja anunció en las redes sociales su ruptura tras 10 años de relación, muchos los criticaron mencionando que no pensaron en Alaia. Después de eso Adamari ha sufrido un cambio impresionante de físico causando un gran asombro entre sus fans.

“Disfruto de todo el show en sí. Es algo que yo quería que pasara en Telemundo y finalmente se dio y me dieron la oportunidad de estar ahí como juez. Amo el baile, amo el reality y me encanta ver cómo los concursantes se superan semana tras semana. Se viven muchas emociones. Para mí, bailar es liberador y curativo”, agregó.

“Estoy muy contenta de una vez más estar en la pista. No necesariamente es que el público me quiere ver a mí. Todo el equipo de jueces, concursantes y presentadores estarán en la pista de brindando un gran espectáculo para la final”, dijo la boricua más querida por los hispanos en la entrevista.

Ante esto, fue el pasado 28 de febrero cuando el público 'enloqueció' luego de ver el tremendo baile que Adamari López y su ex pareja Toni Costa habían preparado junto a su pequeña Alaïa para el programa de Telemundo 'Así se baila', mismo que se transmite cada semana.

Hace unos cuantos días la conductora y actriz puertorriqueña, Adamari López, sorprendió a todos en redes sociales al postear una fotografía con un apuesto joven el cual confesó que es su nueva pareja y no, ¡no se trata de su ex Toni Costa! ¿Quién será este misterioso joven que reemplaza a Toni?

¡LA BORICUA SORPRENDE AL REVELAR A SU NUEVA PAREJA!

Tras todo este revuelo, muchos esperaban que Toni Costa y Adamari López retomarían su relación, sin embargo esto no fue así, y después de varios días de esta “magnífica noche”, Ada sorprendió a todos al revelar a su nueva pareja… pero de baile, y para sorpresa de muchos no se trataba de su ex.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la también actriz reveló por fin el nombre de este misterioso y apuesto joven, presumiéndolo a través de sus historias de esta red social, en donde confesó que bailará con él en nada más y nada menos que en la final del concurso de baile.