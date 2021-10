Se desata tiroteo en las calles de Florida y agreden a sargento

Ocupantes de dos vehículos se disparan entre sí

Oficial intenta detenerlos y se comienza con movilización

Un tiroteo se desató en Florida en contra de un sargento que intentaba detener un vehículo mientras patrullaba en North Miami Beach, dijeron las autoridades, motivo por el cual se inició una movilización policiaca y terminó con la detención de los ocupantes del automóvil BMW de los agresores, se informó en el portal de noticias de Newsbreak.

Los violentos hechos sucedieron la madrugada de este jueves sobre Biscayne Boulevard poco después de las 2:30 a.m. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El sargento relató que vio cómo los ocupantes de un BMW blanco y un Dodge Charge negro se disparaban entre sí, por lo cual se mantuvo alerta para poder reaccionar de la manera más adecuada.

¿DE DÓNDE LE DISPARARON?

Fue entonces que el agente trató de detener uno de los vehículos, sin embargo, uno de los pasajeros le disparó, informó a los medios de comunicación el jefe de policía Richard Rand. Además, confirmó que tras esto, el oficial respondió a la agresión, sin embargo, ambas unidades se dieron a la fuga, y fue cuando se inició la búsqueda de los responsables.

Afortunadamente, el elemento de alto rango no resultó lesionado, sin embargo, las autoridades han decidido no revelar su identidad para proteger su seguridad de una posible reacción de los delincuentes. Pero no todo terminó allí, ya que tras un operativo de la policía, se pudo obtener una información positiva para el cuerpo de seguridad.