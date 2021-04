Jennifer Amat aclaró que aún se investigan las causas que habrían llevado al sospechoso a disparar a las víctimas. No obstante, aclaró que aparentemente Aminada Gaxiola González conocía a sus víctimas y que este no fue “un tiroteo al azar”.

Las autoridades no dieron a conocer los nombres de las víctimas, porque aún no han terminado de comunicárselo a los familiares. La policía encontró en el lugar de los hechos una mochila con esposas, municiones y gas pimienta, que se cree pertenecen al sospechoso (Archivado como: Confirman un detenido tras tiroteo en California que dejó 4 muertos; conocía a las víctimas).

Amat no quiso compartir con los medios qué clase de arma fue usada por el sospechoso, que recibió un disparo en la cabeza y otro en la mano. Se cree que las lesiones son el resultado de disparos efectuados por los agentes que respondieron durante un intercambio con el presunto asesino.

El sospechoso, identificado como Aminadab Gaxiola González, de 44 años, también resultó herido y hospitalizado. No estaba claro si sufrió una herida autoinfligida o si la policía le disparó. El tiroteo del miércoles ocurrió en la ciudad de Orange al sureste de Los Ángeles.

El tiroteo ocurrió en ambos níveles del edificio

Foto AP”Él no contesta su teléfono, tampoco mi sobrina “, dijo Tovar. “Estoy bastante asustado y preocupado … ahora mismo estoy rezando mucho”. Amat dijo que el tiroteo ocurrió en ambos niveles del edificio. Charlie Espinoza también estaba afuera del edificio y le dijo a The Orange County Register que no podía comunicarse con su prometida, que trabaja para una compañía de facturación médica.

Este fue el tercer tiroteo masivo en Estados Unidos en poco más de dos semanas. El gobernador de California, Gavin Newsom, en un tuit calificó los asesinatos de “horribles y desgarradores”: “Nuestros corazones están con las familias afectadas por esta terrible tragedia esta noche”.