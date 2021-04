Crónica: Conductor hispano tuvo mala actitud con policía

Sin pensarlo dos veces, el uniformado le prendió las luces de su patrulla para ordenarle al conductor que detuviera la marcha. Eso al parecer enojó mucho a Juan que, aunque se detuvo en el acto, no pudo ocultar su molestia con el agente.

Lo creas o no, de tu honestidad y buena actitud dependerá mucho la forma en que otros te traten, máximo cuando se trata de un encuentro con algún representante de la ley. Lastimosamente, muchas personas aprenden tarde esta lección, pero también hay otros que nunca escarmientan.

La cordialidad es la clave para calmar las aguas

Juan bien pudo decirle algo así, por ejemplo: “Lo lamento mucho oficial, pero no he podido reparar el daño porque estoy desempleado y me preocupa tanto hasta pensar en cómo voy a hacer para poder pagar este par de multas”.

También pudo haberle dicho lo siguiente: “De verdad lo siento, lo había olvidado por completo. Hasta ahora que usted me detuvo lo recuerdo. Por favor deme una oportunidad y mañana a primera hora iré al taller a que me reparen esas luces”.

Archivado como: Crónica hispano mala actitud