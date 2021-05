Los siete heridos de bala fueron trasladados a hospitales cercanos sin que hasta ahora haya que reportar víctimas mortales, y la Policía no ha informado de que se haya producido ninguna detención o hayan identificado a sospechosos de este incidente.

Las medidas tienen como finalidad evitar los desmanes ocurridos el pasado “Spring Break”, las vacaciones de primavera y durante la cual se arrestaron a decenas de personas que no respetaron las normas preventivas de la covid-19 y se enfrentaron a la Policía, además de incautarse armas de fuego.

SABÍA A QUIEN MATAR

El hombre que mató a nueve personas en una terminal de trenes de California efectuó 39 tiros y parecía tener en mente matar a ciertas personas en particular, dijo una jefa de policía a The Associated Press el jueves.

El agresor llegó a las instalaciones del tren ligero de la Autoridad de Transporte del Valle (VTA, por sus siglas en inglés) en San José alrededor de las 6 de la mañana del miércoles con una bolsa de lona con dos pistolas semiautomáticas y 11 cargadores de alta capacidad, dijo en entrevista la jefa de policía condado Santa Clara, Laurie Smith. Archivado como: Tiroteo