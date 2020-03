Belinda informa que su tío tal vez tenga coronavirus en España

Pide no hacer bromas sobre la enfermedad

Aconseja hacer consciencia del problema en el mundo

A través de la cuenta de Instagram de @despiertamerica se filtró un video en el que la cantante mexicana Belinda informó que un tío se contagió de coronavirus en España, por lo que pidió a la gente no bromear sobre el tema, al tiempo en que en la cuenta del periodista @javierceriani se dio la noticia de que el hermano de Shaila Dúrcal también padece de la misma enfermedad.

La también actriz mexicana dio a conocer la noticia a través de un video en el que explica la difícil situación que se vive por esta pandemia y pidió estar en casa al cuidado de la familia. A continuación te dejamos una parte del mensaje que publicó Belinda para todos sus fans en el que dijo sentirse triste por toda la situación.

“Hola a todos, estoy aquí pensativa, reflexiva, triste, asustada, espero que todos se encuentren bien en sus casas, cuidando a sus seres queridos, a su familia, a sus abuelitos, tuve una plática con mi mamá (en Madrid), está muy asustada todos los días la situación es España es cada vez peor”.

Y continúa: “Hay miles de muertos y mi abuelita tiene 87 años, tiene enfisema pulmonar entre otras enfermedades obviamente por la edad, porque ha fumado cigarro en toda su vida. La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada en mi vida, no solamente por mi abuela, por mi papá, por mi tío Pepe que también está en una casa de asistencia donde está con otros viejitos y hoy nos informaron que a lo mejor tiene coronavirus”.

“Es un viejito de 87 años, y no solamente estoy preocupada por ellos, sino por todos, por la humanidad, por todo el mundo, me preocupa lo que veo en redes sociales, porque no es momento (y no me meto con nadie) de estar todo el día pensando en ejercicios, tod0 el día enseñando nuestras rutinas, o comidas o recetas o bailes de Tik tok”.

“O bromas del coronavirus, todos los memes que hay, y la gente se ríe y lo sube a redes sociales, y me parece que no estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo, no es una broma esto, se están muriendo miles de personas diario en el mundo y nosotros estamos subiendo cosas de risas, de bromas y de juegos”.

“A mí no me da risa, a mí no me hace gracia, por eso no me conecto casi a redes sociales porque a mi no me nutre lo que veo, no me nutre el contenido que hay en este momento, me nutre más ver las noticias de lo que está pasando, me nutre más leer un libro, me nutre más hablar con mi familia que está muy lejos, me nutre más pensar en qué puedo hacer para ayudar a los demás”.

La artista comentó que está segura que en un mes no se va a acabar la pandemia por el coronavirus en el mundo, al momento de anunciar la situación de su familia en España.