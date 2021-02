Tiktoker Avani Reyes acaba en hospital tras aplicarse de manera accidental pegamento Gorilla Glue en el cabello

Algunos usuarios sospechan que solo lo hizo para obtener algunos minutos de fama

Esto le sucedió hace algunos días a Tessica Brown y obtuvo muchas críticas por ello

Tiktoker Avani Reyes acaba en hospital tras aplicarse de manera accidental pegamento Gorilla Glue en el cabello, como lo hizo Tessica Brown, de acuerdo a información del portal de noticias New York Post y Hitc.

Sin embargo muchos usuarios que han visto el video en el que explica lo que sucedió, no creen que esto sea un accidente y sospechan que solo fue por obtener fama.

“¿Te estás burlando de la otra persona que hizo esto o realmente sucedió esto? De cualquier manera está mal. fuiste al hospital y desperdiciaste allí (sic) tiempo”, dijo un usuario.

“Te seguí sólo parecías una gran persona. Pero de buen grado lo hiciste después de que le pasó a esa señora. y tienes la audacia de preguntar a la gente”, le expresó otro internauta.

Pero Avani Reyes, TikToker que se aplicó pegamento Gorilla Glue de manera accidental en el cabello, explicó todo en unos videos.

De manera textual dijo: “No sé qué hacer. Esto fue un accidente. No quise poner Gorilla Glue en mi cabello”. “Necesito ir al hospital para que puedan quitar este Gorilla Glue. No tengo idea de qué hacer. Intenté lavarlo, no se desprende, mi cuero cabelludo está ardiendo”.

De acuerdo al portal de HITC, Avani Reyes lidió con este problema por casi un mes y tuvo que permanecer por 22 horas en el hospital donde se sometió a una cirugía.

Posteriormente se habla de una supuesta amenaza de demanda contra la empresa por los daños causados a su cabello.

Avani Reyes es TikToker y actualmente tiene más de 481,000 seguidores en su perfil @avanireyes y ella misma confiesa que es transgénero: “A veces me maquillo, no puedo bailar”.