Descubrió su don para las ventas cuando vendió 300,000 dólares como margen de ganancia por unos eventos

A través de un sueño, una niña le dijo que iba a ser exitosa.

Su negocio ha crecido tanto que ahora no solo se encarga de la comida.

Rosa Vinasco es una chef que vino de su natal Colombia con el objetivo de aprender inglés, y se enamoró, no solo del idioma, sino también de quien ahora es su esposo y padre de su hijo.

La historia de Rosa Vinasco empezó con un sueño. Ella quiso siempre tener su propio negocio, pero había algo que la detenía.

Cuando estaba en la cocina con su mamá, a quien considera su maestra culinaria, sentía que lo suyo era cocinar desde lo más profundo de su corazón.

Descubrió un su verdadero don: los negocios

“Mi mamá siempre estaba inventando en la cocina. Yo me sentaba y la observaba. Ella nunca me obligó a cocinar, simplemente yo me fui involucrando y lo tomaba como una actividad”, cuenta Rosa Vinasco con la voz entre cortada.

Al dejar Colombia, Rosa Vinasco no se imaginó que construiría una vida en el exterior, ni mucho menos que se convertiría en una exitosa empresaria latina.

Al principio, la colombiana empezó trabajando en restaurantes y después se abrió camino para exponer su talento culinario en un lugar de eventos, allí no tenía mucha experiencia en ventas ni en actividades con muchas personas.

Sin embargo, desarrollando una extraordinaria labor eventos, Rosa Vinasco descubrió que tenía talento para las ventas en sus venas y vaya que aprovechó ese don, obteniendo una valiosa recompensa.

Y es que en tan sólo tres meses logró vender en todas las fechas del año y hacer un margen de ganancias de 300,000 dólares para la empresa que recién había creado, así lo logro.