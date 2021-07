Un tifón azotó la ciudad de Shanghai en China, inundando las carreteras

Cerca de 500.000 personas han sido trasladadas a refugios

Vuelos y trenes fueron cancelados y se cerraron muchas oficinas, incluido el consulado de Estados Unidos en Shanghai

Decenas de miles de personas fueron evacuadas de sus hogares luego de que un fuerte tifón arrojara fuertes lluvias en la región de Shanghai el lunes, llenando de agua carreteras y áreas bajas y derribando vallas publicitarias y letreros en su segundo impacto en el este de China.

Las autoridades de Shanghai, una ciudad de alrededor de 26 millones de habitantes, cancelaron vuelos y trenes y cerraron muchas oficinas, incluyendo el consulado de Estados Unidos en la ciudad, informó NBC News.

Decenas de miles de personas han sido evacuadas a causa del tifón en China

Las escuelas y guarderías, los parques y el famoso Bund ribereño también cerraron. Cerca de 500,000 personas han sido trasladadas a refugios debido al peligro del temporal y a otras se les ha pedido que no salgan de casa a menos que sea absolutamente necesario, informó The Associated Press.

“Haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de las vidas y las propiedades de las personas y haremos todo lo posible para minimizar las pérdidas por desastres y nos esforzaremos por lograr el objetivo de que no haya muertes y pocas lesiones y pérdidas económicas”, dijo Yuan Jiajun, secretario del Partido Comunista de la provincia de Zhejiang el sábado, informaron los medios estatales.