El cantante Freddie Combs ha muerto a sus 49 años.

Por su talento y carisma, Freddie Combs fue uno de los cantantes más queridos en el programa The X Factor.

La esposa de quien fuera una estrella de X Factor confirmó la enfermedad que padecía el artista. Su potente voz se escuchará en otro mundo. Freddie Combs, de 49 años y uno de los cantantes más queridos en el popular programa televisivo de talentos The X Factor, ha muerto, confirmó su esposa Katrina "Kay" Rife, según publicaron varios medios de comunicación. Freddie Combs, recordado participante de The X Factor, murió el viernes 10 de septiembre, anunció apenas el jueves 18 de septiembre su esposa Kay al portal TMZ. El cantante fue uno de los concursantes favoritos de los fanáticos del show durante la segunda temporada de la famosa competencia de canto. Murió exestrella de The X Factor Kay reveló que la exestrella de The X Factor murió debido a una insuficiencia renal (problema en riñones) y acotó que su deceso no estuvo vinculado con el Covid-19, de acuerdo con TMZ, citado también por el diario The Sun en la tarde del jueves. Freddie Conbs estuvo rodeado de familiares y amigos en un hospital de Florida en el momento de su fallecimiento. Afligida, su esposa Kay comentó que un día antes del deceso sabía que estaba a punto de morir, pero estaba feliz por haber tenido la oportunidad de compartir ese último día con él.

Freddy Combs, uno de los concursantes más queridos de The X Factor, llegó a pesar 400 kilos “Tengo tanta gratitud por ser su esposa durante 25 años y por ser su mejor amiga”, agregó Kay, de acuerdo con las reseñas de The Sun y TMZ. Antes de obtener reconocimiento público en The X Factor, Freddie Combs tuvo una experiencia cercana a la muerte debido a la obesidad, ya que llegó a pesar 900 libras (408 kilos) en un momento de su vida. El también ministro religioso dijo en su momento en el reality show The X Factor que le encantaba cantar como parte de su trabajo, pero que estaba discapacitado debido a sus problemas de salud y ya no ocupaba su rol en la iglesia.

El recordado participante de The X Factor prometió cambiar su vida y lo seguía cumpliendo Freddy Combs expresó que decidió hacer algunos cambios en su vida y bajó casi 300 libras (136 kilos), y logró actuar en The X Factor cuando tenía 540 libras (244 kilos). La esposa Kay reveló que el cantante continuó trabajando en su salud durante la década después del programa y adelgazó hasta alcanzar las 385 libras (174 kilos). El concursante interpretó Wind Beneath My Wings durante su audición y le dedicó la canción a su esposa Kay. Y antes de que los jueces le dieran un “sí” para continuar en la competencia, Simon Cowell hizo un trato con Freddie Combs en el que quería que él prometiera concentrarse en su salud para poder levantarse de la silla de ruedas en la que andaba, recordó The Sun.

La pareja tuvo 25 años de matrimonio (pulsa en la imagen para ver el video) Entonces, Freddie Combs aceptó el trato y su esposa Kay compartió ahora que él siempre mantuvo esa promesa. Y aunque nunca ganó la competencia, obtuvo reconocimiento por su voz, carisma e historia de vida, y hasta logró perder más de 400 libras (181 kilos) desde 2009, cuando llegó a pesar 920 libras (417 kilos). Freddie y su esposa Katrina “Kay” Rife protagonizaron dos episodios del especial de TLC llamado Heavy Ever After, que documentó las luchas diarias de las parejas con sobrepeso mientras intentaban adelgazar. Estaban casados ​​desde julio de 1996, precisó el reporte de The Sun.

Paciente cardíaco muere tras ser rechazado en 43 hospitales con UCI saturadas Una triste historia ha acaparado los medios de comunicación en Estados Unidos. Un paciente cardíaco murió luego de ser rechazado en 43 hospitales porque sus unidades de cuidados intensivos (UCI) estaban saturadas con los enfermos de Covid-19. Ray DeMonia no estaba buscando tratamiento por Covid-19 cuando llegó a un hospital de Alabama con problemas cardíacos. Pero el hombre de 73 años se convirtió en una víctima indirecta de los pacientes de Covid-19 que llenan los hospitales y las camas de UCI, reseñó CNN el lunes 13 de septiembre.

La trágica historia de un paciente cardíaco en EEUU El paciente cardíaco oriundo de Cullman, Alabama, murió en un hospital de Mississippi a unas 200 millas de su casa porque no había camas de UCI para cardíacos cercanas, contó su hija Raven DeMonia al periódico The Washington Post. Luego, en el obituario de Ray DeMonia, la familia suplicó que todas las personas se vacunen contra el coronavirus para evitar que a otros pacientes se les niegue la atención debido a la falta de recursos, como ocurrió en esta oportunidad.

El conmovedor obituario sobre el paciente cardíaco “En honor a Ray, por favor, vacúnense si no lo han hecho, como esfuerzo para liberar recursos para emergencias no relacionadas con el Covid”, decía el obituario citado por los medios The Washington Post, CNN y la agencia de noticias Efe. “Debido al Covid-19, el personal de emergencia de CRMC se comunicó con 43 hospitales en 3 estados en busca de una cama de UCI cardíaca y finalmente localizó una en Meridian, MS. Él (Ray DeMonia) no querría que ninguna otra familia pasara por lo que él pasó”, agregó el obituario.

En 43 hospitales habrían rechazado al paciente cardíaco por no tener camas disponibles Ray DeMonia fue al Centro Médico Regional Cullman (CRMC en inglés) el 23 de agosto porque tenía problemas cardíacos, relató Raven DeMonia al Post, y agregó que su madre recibió una llamada del personal del hospital unas 12 horas después de su ingreso, diciendo que el personal había llamado a 43 hospitales y no había podido encontrar una “cama de UCI especializada para cardíacos”. Finalmente, el personal encontró una cama de UCI en el Rush Foundation Hospital en Meridian, Mississippi, le contó a The Washington Post la hija, quien se sorprendió al saber que su padre tuvo que ser trasladado en avión a Mississippi.

Los hospitales estás saturados por pacientes con Covid “Fue como: ‘¿qué quieres decir?’”, expresó la hija al Post. Citando razones de privacidad, Jennifer Malone, una portavoz del Centro Médico Regional Cullman no dio detalles sobre el caso de Ray DeMonia cuando ese periódico le preguntó sobre el caso, pero sí confirmó que Ray DeMonia era “un paciente bajo nuestro cuidado y fue trasladado a un centro diferente”. “El nivel de atención que necesitaba no estaba disponible en el Cullman Regional”, lamentó Jennifer Malone al Post. “Cuando los pacientes son transportados a otras instalaciones para recibir la atención que necesitan, eso se vuelve cada vez más difícil porque todos los hospitales están experimentando una mayor falta de espacio para las camas”.