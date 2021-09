El paciente cardíaco oriundo de Cullman, Alabama, murió en un hospital de Mississippi a unas 200 millas de su casa porque no había camas de UCI para cardíacos cercanas, contó su hija Raven DeMonia al periódico The Washington Post.

Ray DeMonia no estaba buscando tratamiento por Covid-19 cuando llegó a un hospital de Alabama con problemas cardíacos. Pero el hombre de 73 años se convirtió en una víctima indirecta de los pacientes de Covid-19 que llenan los hospitales y las camas de UCI, reseñó CNN el lunes 13 de septiembre.

El conmovedor obituario sobre el paciente cardíaco

“En honor a Ray, por favor, vacúnense si no lo han hecho, como esfuerzo para liberar recursos para emergencias no relacionadas con el Covid”, decía el obituario citado por los medios The Washington Post, CNN y la agencia de noticias Efe.

“Debido al Covid-19, el personal de emergencia de CRMC se comunicó con 43 hospitales en 3 estados en busca de una cama de UCI cardíaca y finalmente localizó una en Meridian, MS. Él (Ray DeMonia) no querría que ninguna otra familia pasara por lo que él pasó”, agregó el obituario.