Adamari López fue la primera en no perder la oportunidad de agradecer por los cambios de este 2021, sin imaginar que una persona le pediría que fuera más humilde para el próximo año; la boricua comentó: “¿Por qué doy gracias yo este año? Por la salud, por el trabajo, por el amor, por mi hija”, dice la ex de Toni Costa.

“Fastidio!”, “Vanidad de Vanidad todo es Vanidad hasta el aire que se respira”, “Deberían empezar dándole gracias a Dios!!! Sin él no Somos nada!!”, “Yo le doy gracias a usted …. Nacho !! Muy bien”, “Adamari ha envejecido rápidamente”, “Señores sean agradecidos todos los días de sus vidas y esas vidas suyas serán un éxito, sin Dios nada somos”, “Adamari López debería darle Gracias a Dios no a @hoydia..primero DIOS y mas cuando tú viviste una historia ..no los juzgo pero deberían reconocer que todo lo que tenemos se lo debemos a DIOS”, comentó más gente.

Desde que ha sido jueza del reality show de ‘Así se Baila’, los atuendos que utiliza y la manera en que la visten, Adamari López causó sensación por su look de mujer de 30 años, veinte menos de los que en realidad tiene y el maquillaje en gran parte ‘hace milagros’ en la ex de Toni Costa. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LOS CONDUCTORES DE HOY DÍA EN AGRADECIMIENTOS POR THANKSGIVING

El rostro de la conductora de ‘Hoy Día’ provocó conmoción al verse sin maquillaje

“Wait a minute, who are You? (Disculpa un minuto, quién eres tú?)”, es lo que se puede escuchar en el video de Adamari López haciendo un close up a su rostro con ojeras, arrugas, brillo, espinillas y las imperfecciones propias de una persona común y corriente, lo que la hace ver más empática con todos sus seguidores.

Sin embargo, al instante cambia de ‘su verdadera cara’ a la de jueza del reality show y conductora de ‘Hoy Día’ donde siempre tiene que lucir presentable, impecable y regia con mucho maquillaje que le quita muchos años de encima y la hace ver como una modelo espectacular. Archivado como: Hoy Día conductores Thanksgiving.