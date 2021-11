“Si acaso esto ayuda a unas personas. El proceso es muy duro y duele tanto, tanto, que no quiero juzgar a alguien si esto les apoya a sanar. Perder a un ser querido es algo tan difícil que yo no quiero ser la persona que le diga a un familiar si está bien o está mal de la forma en que ellos sanan”, expresó Rosie.

Aunque el Día de Muertos no es parte de las creencias de la familia Rivera, eso no fue impedimiento para que acudieran a este lugar para arreglar y acomodar las flores, así como los detalles, que le llevan los admiradores de La Diva de la Banda, quien de seguir con vida, tendría 52 años de edad.

Las mariposas no podían faltar en la tumba

Un detalle que llama la atención en la lápida de Jenni Rivera es que tiene seis mariposas, lo cual significa que es la familia compuesta por la cantante y sus 5 hijos: Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny. También, un admirador dejó una mariposa en este lugar.

“Una seguidora me dijo que no celebra este día (refiriéndose al Día de Muertos), yo tampoco, pero si acaso esto ayuda a unas personas. El proceso es muy duro y duele tanto, tanto, que no quiero juzgar a alguien si esto les apoya a sanar. Perder a un ser querido es algo tan difícil que yo no quiero ser la persona que le diga a un familiar si está bien o está mal de la forma en que ellos sanan”.