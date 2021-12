“Terremoto de 6.2 grados de magnitud frente al Cabo Mendocino, 45 millas al SO de Eureka. SIN AMENAZA DE TSUNAMI . Temblores moderados a fuertes en partes de nuestra área, especialmente en Eureka al sur de Petrolia. Se informaron algunos daños menores debido a objetos domésticos caídos.”, informó la página del NWS.

Fue en redes sociales, que el Servicio Meteorológico Nacional de Eureka informó que se había registrado un sismo cerca del condado de Humboldt, donde alcanzó a 6.2 grados en escala. Al instante, se mencionó la posibilidad de que llegara a ocasionar un tsunami en la parte costera del estado; las autoridades, mencionaron que no hay posibilidad de un tsunami.

Petrolia, fue uno de los lugares donde se registraron la mayoría de daños. En un primer instante, se mencionó que había riesgo de Tsunami pero hace poco las autoridades informaron que no había riesgo; en redes sociales, los internautas han manifestado su preocupación por el sismo que ocurrió hace poco.

“Ha habido mucha actividad cerca de Fortuna estos últimos años. ¡Espero que todos estén a salvo allí! Ha habido un par de réplicas una 3.0 una 3.6 grados. ¡Espero que este 6.2 no haya hecho daño a nadie! Los animales son un buen sistema de alerta temprana.”, informó Cara NicAine en redes sociales. Archivado como: Terremoto registrado Eureka

Terremoto registrado Eureka: ¿Daños relevantes?

El Departamento de Bomberos, anunció que el terremoto de 6.2 grados al suroeste de Eureka. Las autoridades, siguen investigando el siniestro que ocurrió y se mencionó que están investigando los daños en infraestructura que están en situación crítica. Por el momento, no se han dado mayores detalles.

“A las 12:10 a.m., de hoy ocurrió un terremoto de 6.2 a 45 millas al SO de Eureka. NO se espera un tsunami como resultado de este terremoto. @HumCoOES, está recopilando información sobre daños e infraestructura crítica.”, informó el Departamento de Bomberos de Humboldt por el sismo que sacudió a California. Archivado como: Terremoto registrado Eureka