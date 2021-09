La muerte masiva de estas aves ha estado generando preocupación en las personas que viven es la aldea, incluso el médico veterinario dijo ante los medios de comunicación que otros animales y aves no se han visto afectados, solamente los cuervos ocasionando “varios cientos de muertes por día”, según Debate .

“Lo más probable es que estemos hablando de envenenamiento. Pero aún no está claro con qué fueron envenenadas las aves, los resultados del estudio ayudarán a determinar esto también”, dijo el médico veterinario sobre el posible envenenamiento de estas pobres aves.

Aunque esta especie es muy rara de capturar, el pescador tomó la decisión de devolverla a su hábitat natural, no sin antes fotografiarla para así poder mostrar a los demás del extraño descubrimiento y que hasta el momento ha empezado a viralizarse, ya que no es muy usual su hallazgo.

Hace algunas semanas un pescador hizo un descubrimiento intrépido en las aguas de Massachussets y que tomó por sorpresa a las personas que se encontraban en el lugar, puesto que desde hace cinco años es que no se había visto una langosta azul en el estado; la fotografía ha dado la vuelta al mundo, puesto que son pocas las veces que se logra capturar este tipo de avistamientos.

Pero, mucho antes de antes de liberar al crustáceo, Burnham se lo llevó a Joey Ciaramitaro, copropietario de Captain Joe and Sons Lobster Company, quien fotografió la langosta y la publicó en la página de Facebook de la empresa y rápidamente se volvió virtual, ya que en poco tiempo logró que varios medios en distintas plataformas subieran las fotografías de ese inusual encuentro.

La langosta no sufrió ningún dado, al contrario, sólo fue fotografiada para que pudieran liberarla nuevamente en las aguas de Massachussets, de hecho, el pescador fue quien decidió llevarla con alguien que se ha especializado en la compra y venta de langostas para que pudiera verla y pudiera obtener un par de tomas del raro avistamiento.

Fue por casualidad

Fue el Copropietario de “Captain Joe and Sons”, quien le comentó a la cadena Fox News que el pescador Burnham terminó por encontrar la langosta azul por casualidad mientras cargaba sus trampas para langostas, por lo que se llevó una de las sorpresas más gratas de su vida y no sabía como proceder, ya que nunca se esperó que le pudiera suceder un avistamiento como ese.

“Fue por suerte que esa en particular cayó en una de sus trampas”, dijo Ciaramitaro al portal de noticias, después de que las fotografías que publicaron del pescador sosteniendo esa presa en particular empezaran a hacerse conocidas en redes sociales, donde se popularizó el avistamiento que desde hace un par de años no se veían en la zona. Archivado como: Cuervos caen muertos cielo