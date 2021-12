Hasta este momento, las autoridades del Servicio Sismológico Nacional no han informado si hay víctimas de este terremoto o de los daños que pudo causar en la infraestructura de la ciudad. Autoridades de Protección Civil hacen un rastreo y una revisión en el puerto, atendiendo a las llamadas de emergencia que reportaron algunos ciudadanos que alcanzaron a percibir el movimiento telúrico.

En este terremoto no se tiene registro de personas lesionadas o daños de consideración en la infraestructura de la entidad. Sin embargo, como marca el protocolo de Protección Civil, se hizo un monitoreo en la zona para descartar cualquier contingencia y ayudar, en caso de que fuera necesario, a la población vulnerable de este fenómeno natural. Archivado como: Sismos en México

Además, las autoridades señalaron que el temblor tuvo una profundidad de 121 kilómetros. de manera textual el SSN escribió en Twitter: “SISMO Magnitud 3.8 Loc. 36 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 17/12/21 14:26:35 Lat 17.62 Lon -95.17 Pf 121 km”. sin embargo, este reporte fue emitido hasta las 20:05 de la noche de ayer viernes. Hasta el momento no se reportan daños. Archivado como: Sismos en México

Sin embargo, esto no termina allí. También ayer viernes alrededor de las 14:26 horas, se registró otro temblor en el estado de Veracruz, de magnitud de 3.8, y de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, se ubicó al suroeste de la entidad. El reporte indica que el fenómeno natural se registró a 36 kilómetros al suroeste de Sayula de Alemán.

Tal parece que el año no terminará en paz y estático, pues la mañana de este sábado también se reportó otro sismo, pero no en México, ahora del ‘otro lado del charco’, ya que fue en Italia, en el continente europeo. De acuerdo a información del portal de RT, el movimiento telúrico fue de intensidad de 4.9 al norte del país de la ‘bota’.

¿CÓMO DETECTAR SISMOS ANTES DE QUE SUCEDAN?

Pese a que los terremotos suelen ser eventos que ponen en riesgo la vida de las personas, actualmente la tecnología ayuda mucho para poder prever en cuestión de minutos un evento como este. Sin embargo, esta previsión solo es de un par de minutos, tiempo que deberá ser suficiente para que salgas de donde estás y te pongas a salvo.

¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible detectar sismos en tu Android? Sin duda, una de las más grandes preocupaciones de las personas que viven en zonas sísmicas es no reaccionar a tiempo ante el peligro latente de un terremoto. La buena noticia es que, si bien hasta el día de hoy no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo o la intensidad que este tendrá, existen aplicaciones que cuentan con una alerta sísmica disponible en los dispositivos electrónicos para prevenir a los ciudadanos de los posibles peligros de un terremoto.