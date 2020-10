Montserrat García, quen interpretó a Telesa en Pequeños Gigantes sorprende con foto de Chrisitan Nodal ¿Se enojará Belinda?

La postal fue tomada en el año de 2018 y en una de las emisiones del famoso programa infantil

La cantante no ha externado nada al respecto, pero se sospecha que pudiera causar alguna reacción

Una fotografía de Montserrat García, quen interpretó a Telesa en Pequeños Gigantes hace 9 años, haría enojar a Belinda, pues sale junto a Christian Nodal.

Esta publicación se puede ver en la cuenta oficial de Instagram de la hoy jovencita, pero ¿podría causar algún efecto en la relación de los cantantes?

Aunque la fotografía con Christian Nodal es de el 2018 en una de las ediciones de Pequeños Gigantes, tuvo bastantes reacciones de me gusta de sus seguidores, hasta la tarde de este 27 de octubre de 2020 ya etaba por alcanzar mil likes y muy pocos comentarios.

Este descubrimiento se hizo en la cuenta de la hoy jovencita y causó algunas reacciones de la gente que escribieron: “Adiós amor, me voy de ti”, una letra de las canciones del cantante.

Sin embargo, hasta el momento la cantante Belinda no ha hecho declaración alguna, sobre todo en esas fechas aún no mantenían la relación que tienen hoy.

Como se recordará, en una de las emisiones del programa La Voz México, se dio a conocer una relación que mantuvieron Belinda y Lupillo Rivera, aunque siempre se dijo que fue de amistad.

Luego en otra edición, se destapó la relación de noviazgo que tienen Christian Nodal con Belinda, y esta foto del recuerdo de ‘Telesa’ ha levantado la duda de si haría enojar a la cantante.

Sin embargo, todo parece indicar que no, ya que fue de hace dos años y como dice una frase ‘lo que no fue en tu año no te hace daño”, por lo que todo parece estar en aparente calma entre Christian Nodal y Belinda.

Recientemente Montserrat García reapareció en redes sociales para soprender al mundo con su gran cambio de la niñez a la adolescencia, luego de ser famosa en el programa de Pequeños Gigantes.