Un video que aparece en redes sociales de Larry Hernández llorando asusta a fans

El video se puede observar en su cuenta de Tik Tok

“Me tengo que despedir de ustedes…”, dijo el cantante

Larry Hernández Tik Tok. A través de las redes sociales apareció un video de Larry Hernández que ha ocasionado que todos sus fans se preocupan por el cantante, ya que aparece llorando.

Este video lo realizó el cantante en su cuenta oficial de Tik Tok, se le ve a Larry llorando y empezando con las palabras: “me tengo que despedir de ustedes…”.

Cualquier persona que ve el video pensaría que algo malo le paso a Larry, por cómo se veía preocupado mientras realizaba la transmisión.

Después Larry Hernández sorprendería aún más al decir: ” ya no voy a estar en Tik Tok”, lo dijo el cantante sonando aún más preocupado de lo normal sacando las dudas de sus seguidores.

Pero ¡sorpresa!, todo resultó ser una broma del cantante cuando dijo: “hasta mañana regreso a Tik Tok, hoy no porque ya es muy tarde”, dejando en claro el gran sentido del humor que tiene Larry.

Esto provocó el enojo de algunos de sus seguidores que de inmediato comentaron el post: “Me asuste pensé que te había pasado algo Dios te bendiga larry” dijo una seguidora preocupada.

“Aaaaayy me asustaste. Yo los amoooo”, “bien chismosa yo pensé k había pasado algo”, “jajajjaja pin… larry”, “Omg hasta preocupada yo”, ” no hagas eso pensé que había pasado algo OMG abrazos fuerte”, “Wooow Larry, ya tienes trabajo como actor también, en verdad me la creí “, “Ahora sí me hiciste el día yo tan triste que andaba Ajajaja “, “Me encanta tu sentido del humor que tienes”,fueron algunos de los varios comentarios que recibió.

Resaltando que no todos los seguidores se enfadaron, muchos lo tomaron con buen humor aunque al principio se llevaron un buen susto.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ.