Pero Toni Costa se quedó indignado porque supuestamente la boricua no lo quería ‘peludo’, a lo que Adamari López respondió: “Mi amor me motiva mucho el peludo, pero lo que quise decir es que todos esos cambios que tu te haces me motivan muchísimo”, dijo, pero lo que nadie esperaba sucedió después con el tema de los tatuajes.

Adamari López supo sacar ‘trapitos al sol’ de Toni Costa

El tema de los tatuajes no es algo que Adamari López disfrute mucho y es que el bailarín español tiene muchos en su cuerpo y no conforme quiere añadir otro más a lo que rápidamente, la conductora de ‘Hoy Día’ reviró: “No mi amor, el tatuaje te lo puedes evitar, ya tienes varios, no necesitamos más tatuajes, gracias, que lindo te ves”, precisó.

Pero el bailarín español no escatimó en decir que su deseo es tener otro tatuaje pese a que a Adamari López no le agrada el tema, pero más por un aspecto en particular que tiene que ver con la ex de su pareja Toni Costa: “¿Que opinan ustedes, les gusta que sus maridos tengan tatuajes? A mi con los que tiene es suficiente”, pero la chaparrita de ojos de color soltó la bomba de la ex de su marido.