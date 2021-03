De acuerdo con el diario The New York Times , el representante republicano por Florida y un acérrimo defensor del expresidente Trump, está siendo investigado por el Departamento de Justicia por una supuesta relación sexual que tuvo con una menor de 17 años.

Eran tiempos en que el fiscal general a cargo era William P. Barr y dado el perfil nacional de Gaetz, los altos funcionarios del Departamento de Justicia en Washington, incluidos algunos nombrados por Trump, fueron notificados de la investigación, según revelaron las fuentes al New York Times.

No se le han presentado cargos a Matt Gaetz

Hasta el momento, de acuerdo con el reporte del diario, no se han presentado cargos contra el congresista Matt Gaetz y no está claro el alcance de su exposición criminal, pero él mismo reveló en una entrevista que sus abogados habían estado en contacto con el Departamento de Justicia y que les dijeron que él era el sujeto, no el objetivo, de una investigación.

“Solo sé que tiene que ver con las mujeres”, dijo Gaetz. “Tengo la sospecha de que alguien está tratando de recategorizar mi generosidad con mis exnovias como algo más desagradable”, agregó el congresista, quien calificó la investigación como parte de un elaborado plan que involucra “acusaciones sexuales falsas” para extorsionarlo a él ya su familia por 25 millones de dólares.