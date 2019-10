Página

Tatiana compartió un alarmante video en sus redes sociales

La cantante y animadora infantil reveló cómo quedó su rostro luego de una parálisis facial

Los usuarios no pudieron creer lo que vieron, pero le enviaron muestras de apoyo

Tatiana compartió un alarmante video donde se le ve visiblemente afectada luego de la parálisis facial que sufrió y adelantó si es algo que se podría quedar para siempre.

Ante la disminución de videos y contenido en sus redes, la cantante dio la cara y mencionó: “Siempre he sido transparente con ustedes, les he contado todo lo que ha pasado en mi vida y más”.

Asimismo, Tatiana reveló el padecimiento que sufrió: “Me dio parálisis facial ayer bajando del avión por la baja de defensas de no dormir lo suficiente, la vida del artista y por el cambio de clima”.

Cabe señalar que durante el video, la animadora infantil está maquillada y se ve muy bella, pero la mitad de su rostro está prácticamente inmóvil, por lo que se le dificulta hablar.

“Había mucho frío cuando salí. Este ojo llora porque no se puede cerrar”, comentó la cantante esbozando una sonrisa muy positiva.

Y agregó: “Hay que tomar las cosas con humor, les debo esta explicación porque yo no paré los shows, yo no cancelé nada”, dándole un toque de positivismo al a situación.

Sin embargo, Tatiana confesó que sí tuvo que darle ‘stop’ a algunos acontecimientos laborales debido a su parálisis facial: “Lo único que paré fue la promoción, las entrevistas porque no quería salir así”.

Entre risas y con la alegría que la caracteriza, la intérprete mencionó: “Si me ven medio chueca, no se asusten, esto se me va a quitar, no me tienen que dar sugerencias ni nada”.

Posteriormente, Tatiana aseguró que ya está recibiendo un tratamiento para revertir la parálisis facial: “Ya fui a dos hospitales aquí en Estados Unidos, ya me dieron mis medicinas, ya me dieron mis tratamientos de rehabilitación, de masaje y es simplemente el cambio de clima y la baja de defensas”.

No obstante, este es un padecimiento que ya ha afectado a la intérprete en otra ocasión.

“Hace 15 años me pasó cuando hice la telenovela de Amy (la telenovela Amy, la niña de la mochila azul). También fue un cambio de clima muy brusco, de estar en un estante de agua muy frío y luego con la secadora del pelo, el cambio de clima fue lo que me provocó esa parálisis en ese momento”, reveló Tatiana.

Asimismo, no faltaron las muestras de agradecimiento hacia sus fans: “Este video es para darles las gracias porque sé que se van a preocupar, pero esto se me va a quitar”.

Y para abrochar el video, Tatiana dijo: “Hay que tomarlo con humor y con risas”.

Sus seguidores tampoco tardaron en hacerse presentes con muestras de apoyo.

Patricia Manterola le escribió: “Recupérate pronto, bonita”.

Vero Solís también le dijo: “Por eso eres la reina, amiga, aparte de tu profesionalismo, tu actitud ante la vida es lo que te hace única. Te quiero y te mandamos un fuerte abrazo”.

Y otra más agregó: “Como dicen en México, eres una chin… el salir al escenario a darlo todo, mis respetos. Eso es de admirarte. Pronto estarás al 100 nuevamente”.