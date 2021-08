Human Rights Watch considera esto como un contundente mensaje del Talibán a la oposición, de que no permitirá ningún tipo de críticas, así como tampoco darán oportunidad a que la gente incumpla con las restricciones impuestas a mujeres, por lo que ya han matado a al menos una de ellas por negarse a usar burka.

Entre quienes se ocultan hay empleados del colapsado gobierno, activistas de la sociedad civil y mujeres. Están desesperados por recibir la noticia de que podrían obtener asilo en algún otro lugar. Temen un enorme retroceso de los derechos de las mujeres o desconfían de las promesas talibanes de no buscar venganza contra antiguos adversarios y de formar un gobierno inclusivo cuando Estados Unidos ponga fin a su guerra de 20 años.

Una de las que se esconden es Mobina, una periodista de 39 años de Mazar-e-Sharif. Cuando los combatientes tomaron la ciudad, huyó con sus dos hijos y ha encontrado refugio en una casa segura en Kabul. “Nos preguntamos, ‘¿qué será lo próximo?’. Lloramos porque no se puede arreglar nada”, señaló Mobina.

No han salido de la vivienda desde entonces. Su ansiedad aumentó cuando un vecino les avisó de que un grupo de hombres armados los buscaban. No siempre está claro si quienes llaman a la puerta o siembran el miedo son miembros del Talibán o delincuentes liberados de las prisiones durante su rápida ofensiva por el país.

Mobina y Mumtaz hablaron a condición de ser identificados únicamente por su nombre por temor a represalias. Ambos dijeron que por ahora no han recibido amenazas directas de los talibanes. Sin embargo, cada vez hay más indicios de restricciones.

CONFISCAN BIENES

Estas informaciones no siempre pueden ser verificadas de forma independiente y no está claro si indican que los líderes talibanes dicen una cosa y hace otra, o si algunos sobre el terreno se están tomando la justicia por su mano. No hay indicios de búsquedas puerta por puerta a gran escala.

Los comandantes talibanes señalaron que tenían instrucciones para confiscar bienes gubernamentales como armas y autos, y que les dijeron a sus hombres respeten la propiedad privada. Los líderes insurgentes también han animado a los funcionarios a regresar a sus puestos. Con información de AP Archivado como: Talibanes matan a comediante