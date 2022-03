Sylvia Pasquel de luto tras la muerte de Raquel Pankowsky.

Tras la muerte del actor Fred Roldán, el día de ayer se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de la actriz Raquel Pankowsky, luego de que se difundiera su deceso varias celebridades lamentaron su muerte, recientemente Sylvia Pasquel compartió un mensaje de despedida hacía la artista mexicana.

Sylvia Pasquel de luto. Las tristes tragedias para el mundo del espectáculo no paran, este lunes se dio a conocer que la actriz mexicana, Raquel Pankowsky, falleció a los 69 años, según informó el día de ayer a través de las redes sociales la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), apuntó la Agencia Reforma.

La actriz, Silvia Pasquel, dedica emotivo mensaje a la fallecida artista mexicana

La grabación de Sylvia Pasquel fue compartido el día de ayer tras enterarse de la sensible noticia sobre el deceso de la gran actriz mexicana, dentro de la descripción de su videoclip aparece un escrito lleno de tristeza y amor con el que despide a la artista que fue una gran amiga para la integrante de la dinastía Pinal.

“Me parte el corazón despedirte querida amiga, no puedo creer que ya no estés con nosotros, en verdad no lo puedo aceptar. Siempre te recordaré con mucho cariño Raquel, le agradezco a Dios que te haya puesto en mi camino”, se puede leer al inicio del emotivo mensaje que escribió. Archivado como: Sylvia Pasquel de luto.