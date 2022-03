A los 11 años, comenzó a fumar, por lo que no fue una sorpresa que años después se le diagnosticara EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), por lo cual desarrollaría enfisema pulmonar si no suspendía el hábito de fumar. Raquel nunca tuvo entre sus planes dejar de fumar, ya que tenía problemas de ansiedad por esta adicción, motivo por el que requirió de apoyo psiquiátrico. Y sí, pudo dejar este vicio…

Tras darse a conocer la noticia de su sensible fallecimiento, un admirador no dudó en mandarle un mensaje de despedida: “Descansa en paz, mi Raquelita”. En otra fotografía, aparece acompañada de varias personalidades, entre ellas la actriz y cantante Susana Zabaleta, con quien tenía una muy buena amistad.

En una entrevista que le concedió a Milenio en agosto de 2019, la actriz Raquel Pankowsky confesó que haber imitado a Marta Sahagún, ex primera dama y esposa de Vicente Fox, no le dio tanto dinero como mucha gente llegó a pensar, pero eso sí, fue el personaje que marcó su carrera.

Este famoso personaje nació “del hambre”

Y a la pregunta de cómo surgió la idea de imitar a Marta Sahagún, Raquel Pankowsky no dudo en decir que “del hambre”: “Me decían que me parecía mucho a Marta y estaba en un momento muy difícil económicamente, y como me encanta la política, estaba muy empapada en esos temas”.

“Entonces, me metí a hacerlo mientras me llamaban a trabajar. Nunca pensé que iba a hacer un éxito, pero se convirtió en el éxito de mi vida. Ese personaje fue el que hizo que el público me conociera. A mí por Martita, que fue idea mía, yo lo parí, yo lo escribí, yo lo hice, yo todo. Yo me lo regalé sin querer”.