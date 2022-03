La hija menor de Pepe Aguilar asegura que su fuerte es el género ranchero

La entrevista que realizó fue para el periódico de El País, dentro de la charla la joven cantante del regional mexicano dio a conocer algunos aspectos de su carrera, así como de su vida personal. En una de sus declaraciones comentó que Carlos Slim era como su tío, por lo que surgen diferentes especulaciones al respecto.

Antes de tocar ese tema, en la entrevista que ofreció para El País mencionó como ha sido su carrera artística, por lo que Ángela Aguilar aseguró que no se ve cantando reguetón, pues lo que más destaca en ella es el género ranchero, “El reguetón no creo que esté en mi camino, la ranchera me gusta, porque es difícil. No quiero que cantar sea como despertar”, expresó en la charla.