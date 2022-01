Suelta la sopa fue el primer programa en mostrar a Larry Ramos salir de la cárcel

“Yo creo que lo primero que hay qué decir es que tuvimos inspiración divina de elegir al mejor equipo, los mejores reporteros, los mejores paparazzi, y cuando estábamos creando el concepto de este show hace 10 años decíamos que queríamos ir a los eventos más importantes, donde estaban todos los medios”, expresó Juan Manuel Cortés,

El director de contenido de Suelta la sopa aseguró que no solo querían tener ‘el chisme’, sino que también ‘la investigación’, y aunque los artistas no quisieran hablar, los encontrarían ‘de sorpresa’, tal como sucedió con Larry Ramos, esposo de Ninel Conde: “La gente piensa que lo encontramos al salir de la cárcel por casualidad, pero no, fueron muchas horas, días de guardia, de buscar documentos en la Corte. Ningún otro medio estuvo allí” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).