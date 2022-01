De acuerdo con el portal La Vanguardia , en ese entonces George les advirtió a los policías que lo estaban sometiendo que no podía respirar, sin embargo ellos no hacían caso. El oficial que fue el que estaba asfixiándolo se trataba de Derek Chauvin, quien a pesar de los llamados de auxilio de Floyd, él continuaba presionando su cabeza contra el asfalto.

A pesar de que en ese momento no se había confirmado si se trataba de la sobrina de George Floyd, tiempo después se confirmó que se trataba de ella, la pequeña Arianna Delane, hija de LaTonya, hermana de George. A pesar de su corta edad, la niña estuvo presente en las marchas de apoyo tras la muerte de su tío. Así lo informó People en Español.

“Papá me han disparado”; señala la sobrina de George Floyd

Por otro lado, el portal El Periódico, narra como presuntamente sucedieron los hechos, en donde el padre de la sobrina de George Floyd comentaba que incluso su misma hija le había dicho que le habían disparado el pasado primero de enero del 2022:

“Mi hija saltó y dijo: ‘Papá me han disparado’. Me sorprendí hasta que vi sangre y me di cuenta de que verdaderamente le habían dado a mi hija de cuatro años”, agregó Derrick Delane para la cadena de televisión estadounidense ABC, en donde incluso señaló que había sido un ataque en contra de su familia.