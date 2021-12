Hasta el momento la causa de la muerte del ex jardinero sigue siendo desconocida, ya que los Tigres dijeron que no tenían conocimiento de ninguna enfermedad. Kimera en ningún momento mostró alguna señal de que se mostraba en malas condiciones, por lo que su muerte asombró a todos.

Se trata del exjugador y entrenador, Kimera Bartee, quien a la edad de 49 años falleció de manera inesperada cuando visitaba a sus familiares en estas vacaciones decembrinas. El exdeportista colapso de manera inesperada justo en el momento que disfrutaba de un momento agradable con sus familiares, según The Sun .

El mundo del rey de los deportes se encuentra de luto por el sensible fallecimiento del entrenador de los Tigres de Detroit. La noticia impactó al equipo de Baseball, ya que la manera en que perdió la vida fue inesperada, él se encontraba de vacaciones cuando todo sucedió.

A través de la pagina de Twitter de los Tigres de Detroit, lamentaron el sensible fallecimiento de su entrenador: “Lamentamos el fallecimiento de Kimera Bartee, quien jugó para los Tigres de 1996 a 1999 y pasó la temporada pasada como entrenadora de primera base de los Tigres”, tuiteó el equipo de Baseball.

También el mánager de los Tigres, AJ Hinch, emitió un comunicado: “Como muchos en el béisbol, me sentí devastado por la noticia del fallecimiento de Kimera. Desde el comienzo de los entrenamientos de primavera el año pasado, estaba claro que ‘KB’ era el epítome del entrenador de un jugador, con una habilidad asombrosa para construir conexiones profundas con cualquier persona, desde un novato hasta un veterano de 10 años. El deporte ha perdido a un hombre increíble, pero lo más importante es que su familia ha perdido a un amoroso prometido, padre e hijo”.

