Lo que muchos usuarios no saben, es que esto puede ser extremadamente dañino para la salud, aseguran los expertos. La receta requiere del uso de medicamentos de venta libre. No está claro aún si se trata de una tipo de ‘comedia’ o si es real, lo que sí es que se han viralizado algunos videos.

Challenge Tiktok afecta salud. TikTok se ha convertido en una plataforma super importante en los últimos tiempos, además una de las más queridas por los usuarios. Sin embargo, Tiktok también ha dado mucho de qué hablar a través de diversos Challenge que se han hecho virales que no son buenos para la salud.

Aseguran los expertos, que al ser hervido, el medicamento se concentra y su consumo puede traer complicaciones en la salud, además, puede provocar una sobredosis por los compuestos del medicamento. Un médico y profesor de nombre Aaron Hatman, dio una entrevista en donde explica que usualmente no es riesgoso consumir dicho medicamento.

Una parte importante de este procedimiento, y muy peligrosa es que, cuando se está cocinando el medicamento, la persona está inhalando este producto, por ende esto puede ser extremadamente dañino para la salud. “Al cocinar un medicamento con múltiples drogas en una estufa, lo has aerosolizado y lo más probable es que lo estés inhalando… Inhalados, estos medicamentos también ingresan al torrente sanguíneo muy rápidamente y no pasan por el hígado para la desintoxicación”, explica ‘El Financiero’.

Otra peligrosa tendencia: Rizarse las pestañas con la secadora

Tiktok no para de sorprendernos, siempre cuando hay oportunidad de viralizar algo nuevo lo hace, y no importa si es peligroso o no, muchas veces estos videos se restrinjan a medida que la plataforma se va enterando de la situación. En esta ocasión, una famosa Tiktoker de nombre Miranda, subió un video de belleza el cual consiste en rizar las pestañas con la secadora.

Miles de usuarios han comentado lo pésima idea que es esto, sin embargo otras usuarias lo han querido intentar y dicen que es un excelente tip. Y aunque la usuaria, Miranda Lynn, especifique en su video que la secadora tiene que estar en frío, muchos no leen las instrucciones, por lo cual puede provocar un grave accidente.