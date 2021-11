Temía por sus hijos y ahora los pequeños se quedaron sin su mamá, narraba en un video de TikTok

La cuenta de TikTok la aperturó para empoderar a las mujeres y a las personas enfermas con cáncer y darles ánimo en su batalla y Stacey Pentland logró conquistar a muchas personas pues rápidamente 200 mil personas se sumaban a su red para darle apoyo y animarla en su enfermedad.

“Me sentí increíblemente sola cuando me diagnosticaron y no quería que nadie más se sintiera así, pero ahora he recibido muchos mensajes de apoyo, de personas que me agradecen porque me vieron y fueron al médico, que les encontraron el cáncer en etapa temprana”, contaba en su momento.