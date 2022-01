“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes. Todas las cosas que hice solo para poder llamarte mío”, escribió el hombre. A pesar de que el clip tiene solo un día de haber sido publicado ya cuenta con un millón de me gustas en TikTok. Archivado como: Hombre dona riñón TikTok

El hombre dijo que no buscaba competir

Horas mas tarde de haber publicado el video, el hombre decidió salir a dar algunas declaraciones en su perfil de TikTok, primero respondiendo ante los comentarios que hacían sobre que su caso le había ganado a la del chico que dejó Harvard y la mujer de las hemorroides.

"La verdad que yo no estaba en la competencia, así que le devuelvo su corona o su premio al de Harvard y a la de las hemorroides jajaja, yo ayer tenía insomnio y no tenía nada que hacer así que grabe ese TikTok y no me había dado cuenta que se había hecho viral hasta hace rato apenas, pero no, no estoy en competencia", reveló.