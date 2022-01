Chiquis Rivera afirma que alguien cercano a su tía Rosie le robó a las empresas de su madre Jenni

Rosie Rivera no se queda atrás y manda contundente mensaje

La empresaria afirmó que a pesar de los problemas ella sigue estando en paz y tranquila “Yo no me voy a unir a este circo” Rosie Rivera, hermana de la fallecida Jenni Rivera, lanza contundente mensaje a través de redes sociales y ‘responde’ a las recientes acusaciones que su sobrina Chiquis Rivera lanzó, en donde afirmó que alguien cercano a Rosie robó 80 mil dólares a las empresas de Jenni. Vaya que las cosas se han puesto sumamente complicadas para la familia Rivera, y es que tal parece que los integrantes no parecen ver la luz del día debido a los múltiples problemas que han tenido desde varios años entre ellos, desde discusiones hasta acusaciones por robo. Chiquis River afirma que alguien cercano a su tía Rosie le robó a las empresas de su madre Y es que desde que se anunció que los hijos de Jenni Rivera pelearían por las empresas de su madre, se han comenzado a divulgar infinidades de ataques, el más reciente fue el que lanzó Chiquis Rivera, hija de La Diva de la Banda, en donde apuntaba lo inimaginable en contra de su tía. Fue el pasado 6 de enero cuando Janney, después de que su hermana Jacqie asumiera el liderazgo de Jenni Rivera Enterpises, afirmó que alguien ‘cercano’ a su tía Rosie había robado 80 mil dólares de las empresas de su madre.

La cantante argumenta que Rosie Rivera no supo manejar con honestidad las empresas de su madre Jenni “Rosie dijo: ‘si me voy, pero si me dan esta cantidad, y tienen que firmarme ustedes donde no puedan hablar de todo esto’, yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar”, dijo la cantante en lo que parece ser el inicio de una guerra de declaraciones. Posteriormente, Chiquis Rivera lanzaría: “Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero, no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares, que se robaron, porque es eso, se robaron”.

Ante ataques, Rosie Rivera responde y manda contundente mensaje Tras estas declaraciones, la hija de Jenni Rivera afirmó que si bien su tía no fue la que robó, no fue del todo honesta con sus acciones y manejos en las empresas: “No les dijo a mis hermanos lo que había pasado, y es algo que se le debe decir a ellos, porque ellos son los de la herencia”. Lamentablemente las cosas no terminarían ahí, ya que después de que Janney confirmara esto en contra de su tía, Rosie Rivera no se quiso quedar atrás, y mediante redes sociales mandó un contundente mensaje y le respondió a su sobrina, afirmando que ella no se metería “en este circo”.

Rosie Rivera no se queda atrás y manda mensaje a través de redes sociales ¿para Chiquis Rivera? A través de su cuenta oficial de Instagram, Rosie Rivera mandó un contundente mensaje, en donde posiblemente pudo ser la respuesta que la misma empresaria le mandó a su sobrina tras acusaciones por robo a las empresas de Jenni Rivera, así como a los constantes señalamientos y ataques que ha recibido últimamente. Al pie de su video, el cual ya cuenta con más de 200 mil reproducciones, la hermana de Jenni dejó en claro que esto será lo único que ella iba a decir sobre este tema, afirmando inclusive que ella ya no se va a meter en más polémica para seguir alimentando a los medios y seguir con el problema.

La hermana de Jenni Rivera, Rosie señala que será el único mensaje que dirá al respecto En el inicio de su video, Rosie Rivera se fue contundente en contra de los medios de comunicación, argumentando que ya estaban comenzando a preguntarle cual era su postura tras los recientes problemas en los que ha estado involucrada sobre desfalcos y robos de las empresas que manejaba de Jenni Rivera: “Ya empezaron los medios a preguntar, cambié mi numero para que no me pudieran localizar, pero siempre están con mis publicistas, mis amigos etc.…”, comenzó a decir Rosie Rivera al inicio de su mensaje. “Yo se que cuando se empezaron a decir estas cosas, ellos obviamente comenzaron a buscar contestación, pero la verdad aquí los que ganan siempre con todo esto son ellos mismos”.

“No voy a entrar al circo”; Rosie Rivera responde y manda mensaje Rosie Rivera aseguró que los medios ya le estaban comenzando a preguntar cuál sería su respuesta a todos los problemas en los que ha estado involucrada desde que los hijos de Jenni Rivera comenzaron a buscar tener el poder de las empresas de su mamá: “Me están diciendo; ‘Rosie, ¿Cuál es tu lado? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a contestar? Mi contestación es que no voy a contestar, que no le doy mi tiempo a estas cosas, que no voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios, no lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo”, comentó.

¿Quienes son los enemigos de Rosie Rivera? La también hermana de Lupillo Rivera aseguró en su mensaje a través de redes sociales que ella ya estaba acostumbrada a que las personas hablaran de ella por distintos factores, afirmando que cuando se trataba de un tema familiar ella mucho menos iba a responder a estos señalamientos ni preguntas. Durante su video con duración de casi 20 minutos, Rosie Rivera señaló que en lo único que ella se enfocaba era en predicar la palabra de Dios como ella siempre lo ha hecho, afirmando inclusive que su enemigo nunca sería alguien de carne y hueso, ni mucho menos alguien de su familia.

“Muchos por ahí quieren chisme, no lo van a tener” “Mi pleito no es con alguien de carne y hueso, mucho menos mi familia, mi pleito es con el Diablo. Nosotros podemos decidir quienes son nuestros enemigos, y yo he decidió que mi familia, que la gente que yo amo no son mis enemigos, yo decido tomar mis decisiones y mi forma de sanar”. “Por eso, aunque ustedes quieren chisme, aunque muchos de ustedes lleguen aquí a querer picarme, a querer que yo conteste, a querer hablar mal, no lo voy a hacer, simplemente no es mi estilo”, comentó Rosie Rivera en su video, al responder a los problemas y acusaciones en los que su sobrina Chiquis Rivera afirma que una persona cercana a su tía robó a las empresas de Jenni.

“Soy una guerrera”; afirma Rosie Rivera en mensaje como respuesta a los ataques Para ir finalizando, Rosie Rivera mencionó que ella espera que cuando sus hijos crezcan afirmen que su madre manejó todo esto con clase y ya no se involucró en más problemas innecesarios: “Yo cuando fallezca anhelo que mis hijos puedan decir que su mamá lo manejó con clase, que cuando se le enfrentó una guerra lo manejó con clase, soy una guerrera. La empresaria comentó en su mensaje como respuesta a los problemas por robo que si bien antes sí le gustaba meterse en problemas y pleitos ya no lo haría, por más que las personas vinieran a buscarlo, afirmando que todos los días trataba de transformarse y ser mejor persona:

“La transformé para ser mejor persona” “Y antes, otra Rosie le encantaba el pleito, esa Rosie yo la transformé, sigo siendo guerrera, pero el pleito no es con alguien, ni con ustedes, aunque a veces haya personas que solo vienen a criticar y querer pelear, aquí no hay pleito, no puedes llegar a mí, no permito que llegues a mi mente”. Al finalizar, Rosie señaló que en su hogar no había problemas, y que reinaba la paz y la unidad: “Nosotros tenemos el control de quien permitimos que entren en tu casa, no permitas que los problemas lleguen a tu casa, esa es mi meta, no que todos piensen de mí, si quieres creer lo que quieras hazlo, mi propósito es glorificar a Dios y nada más”. PUEDES VER EL VIDEO COMPLETO AQUÍ