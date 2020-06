Sismo en Birmingham. Un sismo retumbó partes de Alabama este jueves. Fue de 2.9 de magnitud, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y ocurrió a unas tres millas al norte de Berry, población que se encuentra a las afueras de Birmingham, la ciudad más grande del estado.

Según el USGS, el sismo se registró a las 12:15 de la tarde, hora del centro, a una profundidad de 1.3 kilómetros.

Según datos seísmicos de la Universidad de Memphis, que contribuye con el USGS, también se reportó otro sismo, mucho menos intenso, en Carolina del Sur, a lo largo de la frontera con Georgia. Este fue de 2.0 de magnitud y ocurrió cerca de las 10:00 de la mañana a unas 17 millas al noreste de Hiltonia, Georgia.

Aunque los sismos en el este de Estados Unidos son poco usuales, a veces ocurren y a menudo impactan áreas más grandes que los terremotos en la costa oeste gracias a las formaciones rocosas más maduras.

Según el USGS, ha habido varios terremotos en la costa este. En noviembre de 1755, un terremoto de 6.0 de magnitud golpeó a unas 50 millas al noreste de Boston, causando severos daños.

Otros terremotos de gran magnitud en territorio continental estadounidense se han registrado en el sureste de Missouri cerca de la frontera con Arkansas, Kentucky y Tennessee. Una serie de tres terremotos en Missouri en 1811 y 1812 fueron tan poderosos que cambiaron el curso del río Mississippi.

Y en agosto de 1886, un fuerte terremoto ocurrió en Charleston, Carolina del Sur, con una magnitud de 6.8 a 7.2. Gran parte de la ciudad de Charleston quedó destruida.

Sismo en California: reportan fuerte temblor de 5.8 seguido de tres réplicas

Un sismo de 5.8 de magnitud se registró cerca de las 10:40 de la mañana de este miércoles (1:40 de la tarde en el este de Estados Unidos) cerca de Lone Pine, California, reportó el Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS).

Previamente se había reportado que el sismo había sido de magnitud 6.0, informó la televisora local KMPH.

Luego del sismo se han reportado hasta ahora tres réplicas de 3.6, 3.1 y 2.5 de magnitud.

Hasta ahora no se han reportados heridos ni daños.

Un reportero de KMPH subió un video en Twitter de cómo se sintió el temblor en el estudio de televisión.

We just felt a little shake in our newsroom! Did anyone else feel that? #earthquake #Fresno #California pic.twitter.com/BnWyAzJlSx

— Michael Ikahihifo (@Mike_Ikahihifo) June 24, 2020