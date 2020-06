Un fuerte terremoto sacudió el lado este de Indonesia este martes

“El terremoto se sacudió durante al menos 15 segundos. La gente se estaba huyendo de sus casas”, indicó un funcionario del país

Hasta el momento no se ha emitido alerta de tsunami

Un fuerte terremoto sacudió el Golfo de Tomini en el lado este de Indonesia el martes, pero no se informaron daños o lesiones graves y no se ha emitido ninguna advertencia de tsunami, de acuerdo con The Associated Press.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto de magnitud 5.9 ocurrió a 102 kilómetros (63 millas) bajo el nivel del mar.

Se centró en el sur de Bolaang Mongondow, en la provincia de Sulawesi del Norte, a 97 kilómetros (60 millas) al este-sureste de Gorontalo, dijo el USGS. También se sintió en Sulawesi del Norte, Sulawesi del Sur y Sulawesi Central.

“El terremoto se sacudió durante al menos 15 segundos. La gente se estaba huyendo de sus casas”, dijo el funcionario de la Agencia de Mitigación de Desastres de South Bolaang Mongondow, Mahyudin Binol.

Hasta el momento no se ha emitido ninguna advertencia de tsunami por el terremoto que fue relativamente profundo.

Indonesia, un vasto archipiélago de 260 millones de personas, con frecuencia se ve afectado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego”, un arco de volcanes y fallas en la cuenca del Pacífico.

Sismo de 6.7 de magnitud sacude costas del suroeste de Japón

Por otra parte, la semana pasada un sismo de 6.7 de magnitud sacudió las costas suroeste de Japón, de acuerdo al registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) que no emitió ninguna alguna de tsunami, de acuerdo al medio de comunicación Infobae.

Este terremoto precede a otros que se han suscitado en otras partes del mundo como Estados Unidos, Chile y Ecuador, entre otros.

Las autoridades no reportaron víctimas mortales por el sismo, ni daños de consideración en la infraestructura del país.

Este fenómeno natural se presente en medio de una contingencia sanitaria que se derivó de la aparición del coronavirus en China y que mantiene al mundo en vilo en lo que se produce una vacuna.

Los datos hasta el momento indican que el sismo en Japón fue detectado a 132 kilómetros al noroeste de Naze con una profundidad de 164 kilómetros.

Expertos de la USGS indicaron en su reporte que el terremoto comenzó a sentirse alrededor de las 5:00 horas locales del país nipón.

Una fuente de Kyodos News informó que el poder del sismo en Japón se pudo sentir de manera más fuerte en las islas de Okinawa Kyushu.

La preocupación de este sismo en Japón es precisamente porque el país está dentro de una zona que mantiene mucha actividad sísmica.

Incluso está dentro del área comúnmente conocida como “Anillo de Fuego”, por lo que de inmediato que se presenta un terremoto, las autoridades están atentas a cualquier peligro por un tsunami.

Tras el terremotos, las autoridades descartaron emitir una alerta de tsunami en las costas de Chiles, de acuerdo a información publicada en el portal de T13.

Fue a través de la cuenta de Twitter que los expertos de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), descartaron algún peligro.

De manera textual comunicaron: “SHOA indica que sismo 6.9 a 583 km al SW de Fukuoka, Japón, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más información en http://snamchile.cl”.

Aunque como se aprecia, ellos calificaron el sismo en Japón con una magnitud de 6.9, pero reiteraron que no habría peligro para las costas de su país.