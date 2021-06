Toni costa confronta los rumores de su supuesta infidelidad a Adamari López

Estalló cuando se le cuestionó sobre sus preferencias sexuales

El español se portó como todo un caballero frente al periodista argentino Javier Ceriani Luego de tres semanas de que Adamari López y Toni Costa confirmaran su separación y entre rumores de supuesta infidelidad por parte del bailarín español, finalmente el ex de la boricua decidió confrontar y hablar de lo que se ha dicho de él en las últimas semanas, incluyendo sus preferencias sexuales, su ‘reconciliación’ con la conductora y lo de ser un ‘mantenido’. Fue el periodista argentino Javier Ceriani de Chisme En Vivo, quien tuvo la exclusiva de toparse con Toni Costa y abordarlo para hablar de una manera muy directa sobre todos los temas que ‘han salido’ a la luz desde el momento en que anunció la ruptura con Adamari López, de la que continúa ‘aferrado’ asegurando que fue ‘temporal’. Toni Costa aún tiene esperanzas de volver con Adamari López Las ‘duras’ preguntas que le hicieron a Toni Costa no quedaron sin contestar y el bailarín español tuvo mucha clase para responder y dejar en claro todos los rumores que se han desatado desde que Adamari López anunció la separación comenzando por la parte que causó polémica en el video donde la boricua dio a entender que ‘no era sano’ seguir juntos. A la pregunta del periodista Ceriani, Toni Costa contestó: “Habrá qué preguntarle a ella, verdad? Habrá que preguntarle a ella, yo no te puedo responder por ella ¿no?”, mencionócon una sonrisa al ser cuestionado, pero después, sin piedad, el argentino le dijo “¿Te duele que te digan mantenido?”, a lo que el ex de Adamari reviró: “No para nada, el tiempo y las demostraciones ponen a las personas y yo siempre he estado trabajando desde los quince años, pero es normal que la gente tache…”, expresó.

“Me importa lo que diga mi familia”, aseguró el ex de Adamari López Para el bailarín español, lo único que le importa es lo que opine su familia y fue enfático en decirlo: “Yo sigo a mi vida y lo que importa es lo que piense mi familia y la gente que me quiere de mi”, mencionó Toni Costa sin esperar que después sería cuestionado sobre sus preferencias sexuales. A pregunta expresa de ¿qué le faltó a Adamari de él como hombre?, el español mencionó: “Todo lo que sea sobre ella tiene que responderte ella, yo no te puedo responder por ella ¿ok?”, comenzando a alterarse, cuando de pronto Ceriani le soltó ‘la bomba’ de sus preferencias sexuales.

¡Estalló cuando le preguntaron sobre sus preferencias sexuales! Justo cuando se había dicho que supuestamente Toni Costa habría sido infiel a Adamari López con tres hombres, Javier Ceriani lo cuestionó de sus preferencias sexuales y fue cuando el español se alteró y algo molesto respondió a si ‘era heterosexual’: “¿A ti te parece gracioso hacer esas preguntas? Tú mismo te estás riendo de lo que estás preguntando”, dijo con una risa de sarcasmo. Controlado y con mucha clase para responder a las provocaciones, Toni Costa continuó: “Tú puedes preguntar lo que quieras pero todo lo que se dice es mentira, no tienes ninguna prueba para demostrar algo así, porque es mentira, ni una prueba…”, contestó tajante y preciso.

“Tú no vives con nosotros”, dijo Toni Costa ante rumores de una separación antes de la ‘definitiva’ Javier Ceriani también lo confrontó de que si no eran ciertos los rumores de sus preferencias sexuales, sí habían sido verdad las especulaciones de que antes de anunciar la separación ya no vivían juntos y Adamari López supuestamente lo habría corrido de la casa, a lo que Toni Costa dijo: “Estás muy equivocado, tú no vives con nosotros en nuestra casa para saber si eso ocurrió o no, estás muy equivocado, estás loco, ¿por qué tengo yo que dejar de seguir a Adamari, a mi pareja y ella a mi, eso es absurdo, es de niños… la he sacado de mi perfil, puedo cambiar de foto las veces que yo quiera y eso no tiene que ver a nada más, de verdad que ustedes se dedican a eso, a buscarle vuelta a la revuelta y no hay nada más…”, dijo entre risas Toni Costa.

‘Lo provoca’ diciéndole “fuiste un buen amo de casa” Aunque ya había respondido su opinión a quien lo tacha de ‘mantenido’, Toni Costa fue provocado por el periodista argentino al llamarlo ‘amo de casa’: “Fui una pareja, fui un papá, fui compañero y como hombre pues estaba también allí, que hay que arreglar esto pues yo lo arreglo, ¿por qué gastarse dinero cuando yo puedo hacerlo?”, reviró. Pero ¿aún tiene esperanza de una boda con Adamari López? Al menos así lo dejó ver con su inesperada confesión del por qué en 10 años nunca se casaron: “El tiempo De Dios es perfecto, cuando Dios quiera nos casaremos, si tiene que ser así”, manifestó con la expectativa de volver con la conductora.

Tiene esperanza de volver con Adamari López La esperanza de volver con Adamari López la dejó bastante clara: “Y la habrá (esperanza) ya lo verás, segurísimo, Yo soy quien está más seguro porque soy yo quien lo está viviendo, no tú, no estoy enojado pero tienes que tener un poquito de cuidado con lo que dices, yo no me enojo, aquí me tienes diciéndote todo…”, afirmó Toni Costa. Y continuó: “El tiempo dirá lo mejor para cada uno… siempre he querido (la reconciliación), ella también pero es un proceso que estamos pasando como cualquier pareja y que hay que respetar y el tiempo dirá y si tiene que ser para estar juntos, lo estaremos y si no es porque es lo mejor para cada uno separado, quién sabe…”, manifestó.

No va a forzar las cosas con Adamari López pese a rumores de supuesta infidelidad Toni Costa dijo tener dignidad y no va a forzar una reconciliación con Adamari López en caso de que no llegue a darse: “Lo que no puedo hacer es forzar, no puedo dañar, eso no está bien ¿ok?”, comentó y además dijo que él sigue queriéndola con o sin kilos de más, aludiendo a su ‘nueva figura’: “A mi me ha gustado siempre, cuando ha tenido sus momentos, cuando ha tenido otros momentos en que se siente muy bien consigo misma, yo estoy muy contento de eso y para mi siempre ha sido una gran mujer… ella tiene que decidir cuando está bien, ella tiene que decidirlo, yo estaré aquí para apoyarla como la mamá de mi hija que es…”, finalizó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA A TONI COSTA

Ante tales declaraciones, Toni Costa se ganó el respeto de la gente Los comentarios de la gente en el video de la entrevista de Toni Costa aparecieron en apoyo: “Que hombre tan respetuoso es Tony. Les da cachetadas con guante blanco pa que aprendan a respetar”, “Te hace falta un Eduardo Yañez para que respetes”, “Tony siempre ha sido un caballero, buen hombre. Dios lo siga bendiciendo”, “Tony es Humildad Educación Caballerocidad. Asi se habla. Sigan creyendose los mejores, los intachables….ya los veré”. “Mis respeto para Tony todo un caballero , ya no lo molesten más”, “Por que es un mantenido ???? Porque no gana lo mismo que ella??? El siempre ha trabajado y no es justo que se hablen cosas tan hirientes para alguien que está pasando por un divorcio”, “Demasiado le aguanto Tony y no le soltó uno solo! En ningún momento Tony aseveró que se casaban. Que falta de respeto por Dios en todo lo que pregunto”, “La verdad aunque much@s se enojen, el joven es muy guapo y educado para estar con una fodonga que la verdad se cree muy importante. Espero él pueda rehacer su vida y brillar como el dice trabajado desde niño”, escribió la gente. Archivado como: Toni Costa infidelidad

Aseguraron que Toni Costa llevaba con infidelidad por dos años Hace días, la revista TvNotas habría platicado con un familiar quien aseguró que supuestamente Adamari López llevaba dos años siendo engañada por Toni Costa quien según el familiar que cita la revista, le habría sido infiel con al menos tres hombres y ella ya no pudo aferrarse, porque no quería ‘abrir los ojos’ ante lo que supuestamente le estaba haciendo, habiéndolo incluso perdonado varias veces. En el reporte de la revista TvNotas se revela que incluso la familia de Adamari López, el papá (que ya murió) y su hermano (declarado gay y con pareja), le habían advertido por años a la boricua que Toni Costa no le convenía y que veían ‘algo extraño’ en él… siempre se sospechó que fuera homosexual. Archivado como: Toni Costa infidelidad