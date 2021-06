En la fotografía escribió lo siguiente: “No me dejan bajar la guardia así que a seguir celebrando esta nueva vuelta al sol …. Gracias por sus lindos mensajes y sus buenos”, la publicación alcanzó inmediatamente 11,426 Me Gusta y miles de comentarios.

Ante lo inesperado de la noticia de su salida de Univisión, ha decidido no estar en los medios de comunicación, dedicarse a su familia, a su esposo y a sacar adelante sus proyectos personales, sin embargo, ahora eligió a la competencia de su ex empresa para narrar lo que pasó.

“Aprendí tantas cosas”

En la entrevista, Bárbara Bermudo dijo: “Aprendí tantas cosas… pero le agradezco a Dios porque a veces no entendemos los cambio que suceden en nuestra vida y quizás los vemos como algo negativo, pero Dios torna todo para bien… Es el cambio que yo necesitaba para ver a mis hijas crecer, estar presente en sus vidas y más, en este tiempo tan complicado para la crianza”.

“Dios me ha dado la oportunidad de ver otras cosas, se me han abierto otras puertas, he tenido propuestas para regresar a la televisión, incluso en el mercado anglosajón, pero ha conllevado mudarme de ciudad a Nueva York o California, y he tenido que considerarlo porque es un sacrifico muy grande”, relató Bermudo.