El escándalo de la salida de Bárbara Bermudo

A casi cuatro años de la sorpresiva salida de la televisión hispana en los Estados Unidos, la reconocida periodista y presentadora de noticias se ‘abrió’ para el programa Al Rojo Vivo de Telemundo, la principal competencia de Univisión, televisora que decidió ‘no renovar su contrato’.

“Dios tiene siempre grandes propósitos, [pero] no los vemos en ese momento, yo no lo vi en ese momento porque me dio rabia, me dio un poco de tristeza, de frustración. Y la conexión con la audiencia sobre todo porque de repente fue un cambio muy abrupto para ellos y nunca se habló de la verdadera razón”, declaró según People En Español.