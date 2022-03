La señora Rosa, mamá de la Diva de la Banda, Jenni Rivera, sorprendió a sus seguidores con un cambio de look, pero para su sorpresa no reaccionaron como ella esperaba, pues algunos se burlaron y otros la compararon con otros personajes famosos , todo esto mediante la publicación de un video en su cuenta oficial de Instagram, lo que causó más revuelo.

Otras personas comentaron: "Hay un grupo de viejas que solo entran a criticar a doña Rosa sin importar lo que publique, como si la doña le hubiese robado el marido", "no sé muchos aquí criticando en forma de burla si no les gusta no la sigan y ya de seguro ustedes no tienen ni para pagar un corte de pelo". Para ver el video haz click aquí .

Pero hubo algunas personas que la defendieron: “No puede creer el ver tanto comentario negativos por su corte! Si se ve mal o no es su gusto de ella, hay que tener respeto, creo que todos tenemos madre y no queremos que se burlen de ella! ¿Dónde está la empatía? El respeto al derecho ajeno, ¿En qué mundo estamos viviendo?”

¿LE BENEFICIA EL CORTE?

Seguidores más desesperados por los ataques de los haters, decidieron hacer un bloque de defensa: “Ah como chin…an ¿Quién trae el corte? ¿Ustedes? No verdad vivan y dejen vivir, deveras!!!”, “Ya no use esas gorras se be muy bonita así”, “le quedó muy bien su cambio de look Doña Rosa”, “siempre ha sido hermosa pero ese cambio la hace ver más bella que nunca”.

"Que linda quedo, saludos bendiciones", "que bien look Doña Rosa que bien trabaja ese estilista lo felicito", "pero se ve linda doña Rosa, es broma", "usted se va mas joven que el señor Pedro", "muy linda le queda muy bien el corte… Dtb", "hermosa Rosita, le mando un abrazo desde Maricopa", fueron otras de las palabras que emitieron en la red social.