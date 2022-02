The Sun precisó que el sensual atuendo de Vanesa Medina tenía en la parte superior un escote halter y una abertura en el pecho. Cuando la modelo se dio la vuelta para volver a su auto, la mujer que grabó el video comentó que su ropa era “inapropiada” para usarla delante de niños pequeños.

El periódico The Sun reseñó en primera instancia el suceso y el lunes 14 de febrero lo publicó también el New York Post . Ambos medios indicaron que Vanesa Medina, una modelo y abogada, fue grabada a principios de mes mientras iba al colegio de su hijo ubicado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Quien pueda lucir su escultural cuerpo, que lo haga, dirían algunos. Pero una madre no estuvo de acuerdo con la forma de vestir de Vanesa Medina al llevar a su pequeño al colegio e incluso lo calificó de “inapropiado”. Además, grabó un video que terminó haciéndose viral en redes sociales.

El video que hicieron de Vanesa Medina, quien anteriormente ganó un concurso de Miss Fitness en Bolivia, se viralizó rápidamente en las redes sociales donde varios usuarios se unieron a la reclamante para coincidir en que no era el atuendo adecuado para llevar a un niño al colegio, reseñó The Sun.

La mujer que grabó el video también comentó que no es la primera vez que Vanesa Medina se pone algo supuestamente atrevido para llevar a su pequeño al colegio en el turno de la mañana. “Por gente como esa me da ganas de cambiar de colegio a mi hijo”, dijo la detractora mientras observaba a la modelo.

Usuarios reaccionaron

La boliviana se volvió viral en las redes sociales, por lo que muchos usuarios comenzaron a buscarla en Facebook y Twitter. Finalmente la localizaron y descubrieron que se trataba de una modelo fitness y, aunque las críticas continuaron, también hubo muchas otras personas quienes la respaldaron.

“Se pueden vestir como le dé la gana, en otros lugares, no para ir a un centro educativo. Hay que tener un poco de pudor por los niños”, “por gente como esa me dan ganas de cambiar a mi hijo de colegio, qué asco”, “los niños no ven eso con maldad, son los ojos de las mujeres que se quedan ciegas de envidia”, fueron algunos comentarios de los usuarios.