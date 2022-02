“Por favor , la Machado está más guapa y la Ninel , muchas cirugías”, “¿Cómo ponen a Alicia Machado con Lyn May ? Se ve mil veces mejor Alicia”, “@machadooficial naturalita vs cirugía @ninelconde este ejemplo de que se puede ser bella sin tanto cosas en el cuerpo 👏”.

Alicia Machado Ninel Conde: Se impresionó de lo que le dijo su hija

La ex reina de belleza venezolana, declaró que mandó a su hija hace unos días a California para que pasara tiempo con su familia paterna. y que ella le dijo lo siguiente: “Yo se mamá todo lo que tu has hecho por mi durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya ni mía, y no me importa, yo amo a mi papá”. Declaró Machado en exclusiva con Despierta América.

La bellísima Alicia dijo también que el papá de su hija la adora y la cuida mucho, además de que ha sufrido mucho el no poder estar junto con ella. “El ama a su hija, la adora, ha sufrido mucho por no estar con ella, y para mi no ha sido fácil tratar de protegerla, la he tenido que proteger como una leona y lo voy a seguir haciendo.” Declaró la modelo.