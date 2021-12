“Yo no me fui” El estilista y experto en moda, Jomari Goyso sorprende a través de su podcast al revelar la verdad del porqué de su salida del programa matutino de Univisión, Despierta América y cuenta que en realidad él nunca se quiso ir, sino que más bien fue “a petición de los de arriba” que se fuera.

En la charla, su compañero le preguntó que si había una posibilidad de regresar a Despierta América, sin embargo, el presentador dijo que era muy poco probable: “No está en mi poder Tony, yo no me fui de Despierta América”, rescató la revista People en español parte de la conversación.

Tras todas estas olas de incógnitas, el también periodista originario de España despejó todas las dudas al respecto, y a través de su podcast titulado ‘Sin Rodeo’, en donde tuvo a su ex compañero de ‘Sin Rollo’, el también presentador Tony Dandrades, quien no dudó en preguntarle al estilista que pasó.

“Yo peleé muchísimo para hacer Despierta América, lo sabe Luz Ma [productora ejecutiva de Despierta América], pero pues yo tengo un poder que tengo, pero luego hay otro que no lo controlo yo. Pero a mí ‘Despierta América’, el formato de ‘Sin Rollo’ me encanta”, confesó en ese momento.

A lo que el estilista de moda y presentador comenta que no era verdad, que entre esa lista su nombre no figuraba: “¿Qué soy yo uno de los mimados de Univisión? ¡Ay por favor Toni, como te atreves! Tu y yo sabemos quienes son los mimados y en esa lista no estoy yo”, comentó al instante después de revelar el porqué de su salida de Despierta América.

“Siempre en manos de Dios. Y con fe de que el me lleva hacia los caminos correctos! Hoy me encamino a cerrar un ciclo que comenzó hace años por decisiones ignorantes y sobre todo inmaduras mías, es tiempo de pasar página y continuar, es algo que tenía planeado desde hace 2 años, pero la pandemia y la vida quiso que fuera hoy! Que nadie se preocupe! Estoy en las mejores manos”, escribió el conductor de Sal y pimienta, por lo que los usuarios se hicieron diferentes teorías.

¿Cambió de sexo?

Fue en la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like que los internautas se dejaron ir con todo hacia Jomari Goyso: “Yo no comulgo con su actitud, así que me da igual, muy su trabajo, pero es bastante grosero y arrogante, se cree la sal del mundo”, “Él se ha buscado que digan todo lo que digan por que lo que debió publicar fue que se hará o no publicar nada, total ¿a quien le importa?”.

“Perdón la ignorancia, ¿quién es él y qué compone para la sociedad?”, “Se va a retirar los biopolímeros de los glúteos”, “¿Te vas a hacer la jarocha o qué ped…?”, “¿Quién es él o ella?”, “Un cambio de sexo con su rostro tan masculino, todo el qué se ha hecho ese cambio de sexo se ha arrepentido, no es para nada fácil”, se puede leer en más comentarios.