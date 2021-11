Muchos de sus seguidores afirmaban que tal vez la venezolana padecía de bulimia o anorexia, pues fue muy impactante que en poco tiempo la Machado haya perdido tantos kilos, sea o no la razón Alicia ahora luce demasiado flaca, se espera que todo sea por cuestiones voluntarias y no debido a una enfermedad.

“Les tengo que compartir la dieta de La Casa de los Famosos, porque todo el mundo es lo que me pregunta. Me tienen loca por las redes: Alicia, por favor, ¿qué hiciste? ¿Cómo te pusiste así? Pásame todos los tips’”, compartió la actriz en una entrevista que se ha difundido en vídeo.

Contenta, sonriente y de lo más auténtica, Alicia Machado habló sobre su pérdida de peso cuando fue captada por las cámaras de Suelta la Sopa en el aeropuerto. “Fue mucho esfuerzo, mucha disciplina. Y siempre he pensado que el ejercicio todo lo cura, y cuando me sentía muy mal o con energía muy pesada, es buen remedio”, dijo antes de bromear con “leer el huevo”, uno de los momentos más icónicos de su participación en el reality.

La lucha que marcó la vida de la Machado en los 90’s

El cambio de Alicia hace más ruido no sólo por lo bella que luce, sino por la lucha que protagonizó en 1996, cuando a sus 19 años, la venezolana que recién había ganado la corona del certamen de belleza más famoso fue llamada “Miss Piggy” por el expresidente y entonces dueño del popular concurso de belleza, Donald Trump.

Machado había ganado algunas libras y fue forzada a ejercitarse frente a varios medios de comunicación con la promesa de que se vería tan delgada como el día que ganó. Un hecho que la marcó de por vida. “Sí, sí lo fui (una víctima). Ya no lo soy. Lo fui porque en ese entonces yo tenía 18 años y no me podía defender, ahora ya no es así, ya es algo que está superado para mí y que me ha convertido en una activista” fueron las palabras de la Machado.